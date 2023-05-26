Обстрелы юга Украины: враг ударил по мирным домам и сельскохяйственным объектам, — Гуменюк

Противник также активно наносит удары по морским транспортным путям в лимане и дает понять, что перемещение судов в рамках зернового соглашения небезопасно

Населенные пункты в Херсонской области 26 мая подверглись воздушной атаки противника с применением беспилотников. Как заявила в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, под удар попала гражданская инфраструктура, из-за чего на некоторых объектах возник пожар.

По словам Гуменюк, атака обошлась применения крылатых ракет, которые обычно враг запускает из кораблей Черноморского флота и авиации.

"По сравнению с другими днями, у нас было меньше обстрелов, но они были более рассредоточены. В частности, враг продолжает активность на днепровско-бугском направлении, там где по лиману проходят морские транспортные пути", — сказала Гуменюк.

Такая активность связана с тем, что россияне пытаются дать понять, что перемещение судов в рамках зернового соглашения небезопасно. Она уточнила, что противники в этом направлении осуществил три атаки, в частности по Очакавской громаде Николаевской области, но к счастью обошлось без жертв.

"Враг пытается проявить свою активность максимально для того, чтобы не было понимания, что это безопасно и можно открывать там зерновой коридор", — отметила Гуменюк.

Также она рассказала, что прилеты были и на правом берегу Днепра. Враг "классически" ударил по домам мирных граждан и инфраструктуре — был обстрелян элеватор возле Золотой Балки.

"Враг знает, что это аграрный регион, который активно возрождается, несмотря на то, что очень много полей еще заминировано. Люди несокрушимо продолжают работать, а враг продолжает бить по мирной инфраструктуре — более 20 снарядов прилетело по сельскохозяйственной инфраструктуре", — подытожила Гуменюк.

Напомним, представитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак 26 мая заявил, что после ночных атак по Днепру в городе повреждены частные дома, заправка и два предприятия. По его словам, украинская система ПВО сбила над Днепропетровской областью пять крылатых ракет и столько же дронов Shahed.