Чешская армия получила 62 броневика Titus 6x6: на что они способны (фото)

Большая часть машин для Чехии изготовлена в командно-штабном варианте. Броневик характеризуется высоким уровнем модульности. Один из вариантов даже делает автомобиль беспилотным.

Заместитель министра обороны Чехии Дениль Блажковец получил символический ключ от многоцелевого броневика Titus 6x6. Об этом сообщает Defense Brief.

В 2019 году Чехия подписала контракт на приобретение 62 броневиков Titus — Tactical Infantry Transport and Unility System. 20 машин в качестве пунктов координации огневой поддержки, а все остальные — командно-штабные. Производитель KOVS находится в Чехии.

Также отмечается, что TITUS построено на базе шасси TATRA. Машина имеет обновленный уровень модульности, что позволяет адаптировать ее к различным ролям и конфигурациям. Следовательно, броневики могут подойти разным родам войск.

Titus на выставке вооружения IDET 2023

"TITUS – это не только передовая машина связи и точка координации огня, но еще она может очень эффективно защищаться на поле боя", – заявил директор отдела коммуникационных и информационных систем Минобороны Петр Шнайдарек.

Модульность броневика позволяет сделать его даже беспилотником благодаря комплекту управления Nexter Nerva LG Robot. Также на Titus можно установить разное вооружение от пулемета калибром 7,62 мм или 12,7 до автоматического гранатомета 20 или 40 мм.

Titus имеет баллистическую защиту 3 класса STANAG. Заявляется, что броневик может преодолевать большое количество препятствий благодаря шасси – уклон до 60% и боковой наклон до 30%. Максимальная скорость 110 км/ч. Также в случае прокола колеса можно будет доехать на ободах. Запас хода составляет 700 км.

Ожидается, что к концу следующего года Чехия получит все заказанные машины.

Напомним, 25 мая в Чехии заявили о переговорах с Германией по приобретению новейших танков Leopard 2A8.

10 мая президент Чехии анонсировал поставку ВСУ двух ЗРК "Куб" с ракетами к ним.