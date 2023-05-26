Битва в Черном море: в сети появились новые кадры поражения корабля "Иван Хурс" (видео)

Британские обозреватели предполагают, что управление беспилотником осуществлялось из спутника, хотя до сих пор не ясно, каким образом дрон смог атаковать корабль на таком большом расстоянии.

В сети появились кадры взрыва возле российского разведывательного корабля "Иван Хурс", опубликованные "Украинской правдой" 26 мая. На видео, запечатленном с помощью военной оптики в акватории Черного моря, виден взрыв, однако видимых существенных повреждений у корабля нет.

Напомним, разведывательный корабль Черноморского флота РФ был атакован рано утром 24 мая недалеко от берега Турции. Минобороны РФ утверждало, что все подводные дроны были уничтожены огнем с корабля.

По этому случаю британские эксперты из Naval News пишут, что корабль "Иван Хурс" предположительно был атакован в 140 км к северо-востоку от Босфора. Было отмечено, что на опубликованных ранее кадрах видно как российский корабль атаковал маневрирующий беспилотник из пулемета — вероятно 14,5 мм орудия, в результате чего дрон взорвался.

"Учитывая мощность взрыва, можно предположить, что он был полностью снаряжен взрывчаткой", — отметили эксперты.

Позже украинская OSINT-группа Ukraine Weapons Tracker поделилась новым видео, на котором видно, что беспилотный надводный аппарат (USV) достиг разведывательного корабля, однако взрыва зафиксировано не было, поскольку камера установлена ​​на самом дроне-камикадзе. До сих пор было неясно, успел ли беспилотник взорваться после попадания в корабль, но взрыв все же был зафиксирован.

Британские эксперты подчеркнули, что до сих пор остается под вопросом, как беспилотник смог добраться до корабля, который находился примерно в 450-500 км от Одессы.

"Хотя мы не знаем точных технических характеристик USV, таких как дальность, выносливость, запас топлива, оборудование связи и т.д., нелегко отправиться в столь отдаленное место, поскольку существуют проблемы с выносливостью и управлением", — написали эксперты, добавив при этом, что возможно управление осуществлялось через спутник.