Используют поддельные документы: в РФ распространяют фейк об участии войск Польши в войне

В Варшаве заявили, что российская пропаганда использует "документ", в котором распространяется ложная информация о предполагаемом упрощении процесса пересечения польско-украинской границы для польских военных.

Россия продолжает создавать и распространять фейки пропаганды. На этот раз оккупанты заявили о якобы привлечении или планах по привлечению польских военных подразделений в войне против России для дальнейшей аннексии западных регионов Украины. Об этом сообщил в твиттере уполномоченный польского правительства по безопасности информационного пространства РП, спикер министра-координатора по вопросам спецслужб Польши Станислав Жарин.

"Россия продолжает дезинформационные операции против Польши и Украины. Кремль выдает себя за Министерство обороны Украины. Поддельный украинский документ должен стать "доказательством" участия Польши в войне и подготовки к аннексии Западной Украины", — написал Жарин.

Он приложил к своему сообщению предполагаемый "документ", который якобы принадлежит Минобороны Украины и содержит подпись начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптали.

Однако Жарин подчеркнул, что этот документ является фальшивкой, созданной российскими спецслужбами от имени начальника Генштаба ВСУ. В этом "документе" распространяется ложная информация о предполагаемом упрощении процесса пересечения польско-украинской границы для польских военных.

"Документ должен предусмотреть упрощенный порядок въезда подразделений международного контингента, которые появятся или будут созданы в Польше", — подчеркнул спикер министра-координатора по вопросам спецслужб РП.

Жарин отметил, что распространение этого поддельного документа со стороны российских спецслужб имеет целью служить "доказательством" для россиян о якобы прямом участии Польши в конфликте на стороне Украины.

Напомним, Польша планирует присоединиться к разработке истребителя KF-21 Boramae в рамках совместной программы Южной Кореи и Индонезии. Это самолет 4+ поколения, работу над которым возглавляет корейская компания Korea Aerospace Industries.

А 24 мая Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время своего выступления на проходящей конференции Defence24 DAY объявил о начале работ по подводной лодке по программе Orka в конце 2023 года.