"Добавьте в список покупок": Польша планирует присоединиться к разработке истребителя KF-21

Для Польши и Южной Кореи это может быть выгодным соглашением, потому что Варшава сможет развивать собственный оборонно-аэрокосмический комплекс. Сеул же сможет расширить экспансию на европейский рынок.

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Польское правительство планирует присоединиться к разработке истребителя KF-21 Boramae — совместной программы Южной Кореи и Индонезии. Об этом сообщает Defense&Security Monitor.

KF-21 Boromae – это программа разработки истребителя 4,5 поколения, возглавляемая Korea Aerospace Industries. Первый полет прототипа состоялся 19 июля 2022 года. А 20 февраля 2023 г. в небо поднялся двухместный прототип для первого полета.

Польша в прошлом году проявила заинтересованность присоединиться к программе в 2026 году. К этому времени руководство программы оборонных закупок Южной Кореи намерено приступить к серийному производству истребителей уже в модификации Block I и работать над Block II.

В издании отмечают, что участие Польши в программе истребителей будет полезно обеим сторонам. Варшава будет развивать свой оборонно-аэрокосмический промышленный комплекс благодаря техническим ноу-хау. Вероятно, с польской стороны будет участвовать оборонный консорциум PGZ. К тому же KF-21 может дополнить или даже заменить 48 истребителей F-16C/D Block 52+.

Для Южной Кореи это позволит укрепить отношения с Польшей, а также позволит в дальнейшем расширяться на европейском рынке. Более того, Варшава может стать более надежным финансовым партнером, чем Индонезия. Она должна была инвестировать 20% затрат в программу KF-21. Однако с этим возникли проблемы.

Напомним, 28 марта в Южной Корее провели испытания истребителя KF-21.

Ранее Южная Корея рекламировала свой новейший истребитель KF-21, который должен вступить в армию до 2028 года.