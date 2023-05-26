Зерно, удобрение и пленные: что обсудят Москва и Киев на переговорах

Французский бизнесмен Жан-Ив Оливье утверждает, что повестка дня для переговоров Киева и Кремля уже сформирована и он сделает все, чтобы Владимир Путин и Владимир Зеленский оказались за одним столом.

Россия и Украина могут начать переговоры, в ходе которых обсудят "зерновую" сделку, российские минеральные удобрения и двухсторонний обмен пленными. Об этом заявил основатель Браззавильского фонда Жан-Ив Оливье в интервью Financial Times, которое было опубликовано 26 мая.

Заметим, что мужчина взял на себя обязанности инициатора посреднической миссии африканских стран по урегулированию ситуации в Украине.

"Путин и Зеленский договорились о встрече с делегацией лидеров Египта, Сенегала, Республики Конго, ЮАР, Замбии и Уганды, которые намерены отправиться в Москву и Киев в следующем месяце", — сказал Жан-Ив Оливье журналистам.

По его словам, представители африканских стран имеют полное право быть полноправными участниками переговоров между РФ и Украиной, так как континент якобы больше всех страдает от последствий российско-украинской войны.

"Я не думаю, что страдают США, я не думаю, что страдает Европа, за исключением небольшой инфляции. Но в Африке, если в следующем году не будет урожая из-за отсутствия удобрений, умрут миллионы людей", — сказал бизнесмен.

Также Оливье сказал, что мирная инициатива его фонда возникла после "разговоров, которые у меня были с некоторыми из моих друзей-лидеров из Африки", добавив, что он не получил возражений из западных столиц.

Кто такой Жан-Ив Оливье и что о нем известно

Жан-Ив Оливье — французский бизнесмен, который, однако, принимает активное участие в общественно-политической жизни. Так, он использовал свои деловые и политические связи для обмена пленными, вывода войск и прекращения огня в некоторых из самых острых конфликтов в Африке.

В связи с работой брокером в Республике Конго был вхож в окружение президента страны.

Также Жан-Ив Оливье в свое время консультировал специалистов "Росатома".

Сейчас мужчина по его же словам нацелен на самую значительную в своей карьере политическую миссию: он хочет усадить за стол переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Жан-Ив Оливье — французский бизнесмен, который, однако, принимает активное участие в общественно-политической жизни. Фото: Bloomberg

Напомним, 16 мая нардеп Шевченко рассказал, как проходили переговоры между Украиной и РФ. Евгений Шевченко вспомнил, как вместе с главой ГУР Украины Кириллом Будановым организовывал телефонный звонок президента Украины с лидером Беларуси, который был необходим для гарантий безопасности украинской переговорной группы.

Заметим, что еще в начале апреля советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Москвой невозможны. Он назвал Россию "страной-людоедом", которая бравирует своей жестокостью перед всем миром.