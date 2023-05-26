"Это будет ужасно": экс-глава МИД ФРГ назвал наступление ВСУ величайшей битвой со времен Второй мировой (видео)

Противостояние рискует быть очень масштабным, поскольку, как считает экс-руководитель Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, 30-40 тысяч человек с украинской стороны примут участие в наступлении ВСУ.

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно считать величайшей битвой в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом заявил на канале ZDF бывший руководитель Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Он отметил, что еще впервые за более чем 80 лет человечество вновь вернулось к масштабным боевым действиям. По его словам, противостояние рискует быть очень масштабным: 30-40 тысяч человек с украинской стороны против примерно такого же количества военных из России.

"Это будет ужасно", – заявил он.

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Бывший руководитель немецкого МИД отметил, что не видит, как предотвратить дальнейшую эскалацию. По его словам, обе стороны выступают за дальнейшую войну.

"Украина точно не уступит", – объяснил Габриэль.

Он считает, что новая составляющая в этой войне состоит в том, что именно Украина стала сильнее России и может пойти в наступление. Это также означает, что количество жертв с украинской стороны будет расти. По мнению Габриэля, обе стороны истощены, поэтому наблюдается динамика на длительную конфронтацию.

Напомним, 25 мая в эфире итальянского телеканала Rai 1 Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, заявил, что наступление украинских сил продолжается уже несколько дней. Боевые действия развернулись на 1,5 тысячи километров вдоль границы с РФ. По его словам, Киев будет использовать переданную технику и вооружение для ведения боевых действий на тех территориях, которые украинский народ считает своими.

Также во время 15-го ежегодного Киевского Форума безопасности Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам, прокомментировала наступление Украины на фронте. Она заявила, что наступление Украины готовилось почти пять месяцев. По ее словам, США помогают Украине выстроить безопасность и военную мощь так, чтобы они были достаточным сдерживающим фактором для России, чтобы захватнические войска РФ в будущем не смогли больше начать новую войну против нашего государства.