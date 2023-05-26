"С элементами утечки ядерных материалов": РФ готовит провокацию на ЗАЭС, — ГУР

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, оккупанты РФ готовят имитацию ударов по объектам Запорожской АЭС. Специально для этого там разместили подходящие средства поражения.

Россияне планируют провокацию на Запорожской АЭС. Они собираются произвести имитацию удара по объектам станции и обвинить в этом ВСУ. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

"По последней информации, оккупанты в ближайшее время они готовят провокацию, а именно — имитация удара по объектам Запорожской атомной станции с элементами утечки ядерных материалов", — сказал Юсов.

По его словам, на территории ЗАЭС оккупанты уже разместили соответствующие средства поражения, а после осуществления провокации они хотят задействовать так называемых экспертов "Росатома", которые зафиксируют удары. Параллельно пригласят представителей иностранных структур, в частности, МАГАТЭ.

"Цель этой провокации — обвинение Украины в якобы обстреле Запорожской атомной станции. Но главная цель россиян — это препятствование действиям украинских Сил безопасности и обороны по освобождению наших оккупированных территорий на Востоке и Юге Украины. Ведь после этого оккупанты могут потребовать мораторий на военные действия", – объяснил Андрей Юсов.

Он добавил, что оккупанты могут попытаться использовать элементы ядерных материалов и химического оружия по всей линии фронта на Востоке и Юге страны.

Напомним, что "Укрэнерго" восстановила линию электропередачи, питающей ЗАЭС. Станция снова перешла на питание от украинской энергосистемы.

По мнению президента "Энергоатома" Петра Котина, несмотря на оборонные сооружения, кафиры покинут ЗАЭС, если увидят, что дорога между Энергодаром и Мелитополем будет перерезана.