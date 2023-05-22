Питание возобновлено: в "Укргэнерго" раскрыли подробности о повреждениях на ЗАЭС

По информации представителей компании, в результате ночной атаки были также повреждены сети облэнерго в Днепропетровской области. Украинские энергетики смогли восстановить мощности для покрытия потребностей всех потребителей.

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Компания "Укрэнерго" возобновила линию электропередачи, которая питает Запорожскую АЭС. Станция снова перешла на питание от украинской энергосистемы. Об этом в понедельник 22 мая сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Представители компании сообщают, что сейчас, несмотря на утреннюю атаку и повреждения, энергосистема Украины продолжает работать стабильно, а производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей.

По информации пресс-службы, в результате обстрелов со стороны оккупантов, в Днепровском регионе были повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ, из-за чего была отключена одна из самых мощных станций в регионе, ряд подстанций "Укрэнерго", а также операторы систем распределения (облэнерго). Ночная атака РФ обесточила большинство потребителей электроэнергии в Запорожье.

В результате повреждения высоковольтной линии ЗАЭС потеряла питание от энергосистемы и работала от дизельных генераторов. С момента оккупации российские солдаты создают ядерную и радиационную опасность на Запорожской АЭС уже в седьмой раз. Также, в результате ночной атаки были повреждены сети облэнерго в Днепропетровской области.

Сейчас энергетики смогли восстановить энергоснабжение региона по резервным схемам и сообщают, что выдача мощности на электростанции постепенно восстанавливается. Для сохранения баланса потребителей просят экономно расходовать электроэнергию в вечерние часы с 19:00 до 22:00.

Напомним, в ночь на 22 мая была отключена последняя высоковольтная линия электропередачи Днепровская 750 кВ, которая запитывала находящуюся под оккупацией Запорожскую АЭС. Станция была введена в режим блэкаута.

Также напомним, на днях эксперт в области атомной энергетики рассказал, что российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу и готовятся к контрнаступлению ВСУ.