Россияне готовятся к наступлению ВСУ и превратили ЗАЭС в военную базу, – эксперт

Российские войска построили фортификационные сооружения вокруг станции и разместили огневые позиции с зенитными системами на крышах стратегического объекта. На локации в настоящее время находятся более 2 тысяч захватчиков.

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Запорожскую АЭС российские войска превратили в военную базу и готовятся к наступлению Вооруженных сил Украины. Ольга Кошарна, эксперт в области атомной энергетики, сообщила подробности "24 Каналу".

Враг решил разместить на территории украинского стратегического объекта оружие. По ее словам, в локации находятся более 2 тысяч окупантов, а также сосредоточено большое количество разнообразного вооружения.

"ЗАЭС превратили в настоящую военную базу", – объяснила Кошарна.

Она отметила, что захватчики построили крупные фортификационные постройки вокруг ЗАЭС. Размещены огневые позиции с зенитными системами на крышах, средства радиоэлектронной борьбы на территории площадки.

Кошарна отметила и проблему критического уменьшения персонала на ЗАЭС. Эксперт в сфере атомной энергетики отметила, что захватчики 5 и 6 мая оккупанты провели эвакуацию жителей Энергодара на территорию временно оккупированного Крыма и России. Из персонала никто не эвакуировался. Работникам ЗАЭС российские наблюдатели запрещают общаться, у них нет никаких телефонов, враг оказывает психологическое давление.

Собеседница добавила, что персонал принудительно заставляют подписывать контракты. В апреле власти России заявляли, что уже в мае на ЗАЭС будет более 4 тысяч работников, на самом деле нет и 3 тысяч.

Ситуация на ЗАЭС накануне наступления ВСУ

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками почти год – с 22 марта 2022 года. Стратегический объект физически обслуживал украинский персонал в оккупации, но все процессы руководства осуществлял "Росатом". Захватчики боятся наступления украинских войск, поэтому решили вывезти около 3 тысяч работников из оккупированного Энергодара Запорожской области.

Напомним, 11 мая глава "Энергоатома" отверг вероятность контрнаступления ВСУ вблизи ЗАЭС. В структуре намекнули, что следует оказывать влияние на логистическую составляющую у российских захватчиков, в частности в районе Мелитополя, что позволит освободить объект.