"Придется обойти": глава "Энергоатома" исключил вероятность контрнаступления ВСУ вблизи ЗАЭС

В "Энергоатоме" намекнули, что следует нарушить логистическую составляющую у российских захватчиков, в частности в районе Мелитополя, что позволит деоккупировать ЗАЭС.

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Контрнаступление не может быть направлено на Запорожскую АЭС, и украинские военные это понимают. Такое мнение высказал в интервью CNN руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Он пояснил, что в Вооруженных силах Украины прекрасно знают, насколько важен этот стратегический объект. Как считает Котин, Украина способна вернуть под контроль атомную электростанцию (АЭС) без применения силы, просто перекрыв россиянам линии поставок в комплекс.

"Нужно просто прервать сообщение между Запорожской АЭС и Крымом", – объяснил специалист.

Котин рассказал, что следует нарушить коммуникационную составляющую у российских захватчиков, в частности в районе Мелитополя. Это позволит фактически взять под контроль логистику окупантов. В этом случае ЗАЭС им придется оставить.

"Они будут окружены украинскими силами, и единственная дорога на выход в Крым будет захвачена нами. Это значит, что у них будет только два варианта: либо сдаться, либо просто уйти оттуда", – добавил он.

Глава "Энергоатома" пояснил, что для нормального функционирования ЗАЭС требуется "не менее пяти" переменных изменений персонала. Котин назвал ситуацию "критической", оценив, что опасность масштабной катастрофы остается "достаточно низкой".

"Они безумны, но недостаточно безумны", — оценил поведение россиян по ЗАЭС Котин.

Напомним, 10 мая в "Энергоатоме" заявили, что российские оккупационные войска проводят так называемую "эвакуацию" из Энергодара Запорожской области. Они запланировали вывезти на территорию России около 3 тысяч работников ЗАЭС, заключивших соглашения с "Росатомом". В украинской государственной структуре объяснили, что эвакуация работников станции угрожает насущный вопрос наличия достаточного количества персонала, который постоянно обеспечивает безопасность эксплуатации АЭС даже в текущем отключенном состоянии.