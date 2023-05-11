"Доведеться обійти": голова "Енергоатому" відкинув ймовірність контрнаступу ЗСУ поблизу ЗАЕС

У "Енергоатомі" натякнули, що варто порушити логістичну складову у російських загарбників, зокрема в районі Мелітополя, що дозволить деокупувати ЗАЕС.

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Контрнаступ не може бути спрямований на Запорізьку АЕС, і українські військові це розуміють. Таку думку висловив в інтерв'ю CNN керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Він пояснив, що у Збройних силах України чудово знають, наскільки важливим є цей стратегічний об'єкт. Як вважає Котін, Україна здатна повернути під контроль атомну електростанцію (АЕС) без застосування сили, просто перекривши росіянам лінії постачання до комплексу.

"Потрібно просто перервати сполучення між Запорізькою АЕС і Кримом", – пояснив фахівець.

Котін розповів, що варто порушити комунікаційну складову у російських загарбників, зокрема в районі Мелітополя. Це дозволить фактично взяти під контроль логістику окупантів. У цьому разі ЗАЕС їм доведеться залишити.

"Вони будуть оточені українськими силами, і єдина дорога на вихід до Криму буде захоплена нами. Це означає, що у них буде лише два варіанти: або здатися, або просто піти звідти", – додав він.

Голова "Енергоатому" пояснив, що для нормального функціонування ЗАЕС потрібно "щонайменше п’ять" змінних змін персоналу. Котін назвав ситуацію "критичною", оцінивши, що небезпека масштабної катастрофи залишається "досить низькою".

"Вони божевільні, але недостатньо божевільні", – оцінив поведінку росіян щодо ЗАЕС Котін.

Нагадаємо, 10 травня у "Енергоатомі" заявили, що російські окупаційні війська проводять так звану "евакуацію" з Енергодару Запорізької області. Вони запланували вивезти на територію Росії близько 3 тисяч працівників ЗАЕС, які уклали угоди з "Росатомом". В україснькій державній структурі пояснили, що евакуація працівників станції загрожує нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу, який постійно забезпечує безпеку щодо експлуатації АЕС навіть у поточному відключеному стані.