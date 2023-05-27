Россияне не могут деблокировать Бахмут из-за успешных контратак ВСУ, — ISW

По словам аналитиков, "вагнеровцы" все еще присутствуют в Бахмуте, и хоть темп российских наступательных операций вокруг города снижается. Предполагается, что на место наемников пытаются прийти солдаты так называемой 123-й бригады "ДНР".

Успешные контратаки ВСУ возле Бахмута не позволяют российским войскам деблокировать подразделения ЧВК "Вагнер" в городе. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 26 мая говорится, что ВСУ провели успешные контратаки в районе Орехово-Васильевки и Клещиевки. Однако "вагнеровцы" все еще присутствуют в Бахмуте, и хоть темп российских наступательных операций вокруг города снижается. Так, 26 мая российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе Бахмута и в направлении Предтечино.

По словам аналитиков, пока нет никаких подтверждений того, что Министерство обороны РФ передислоцирует регулярные войска на смену наемникам ЧВК "Вагнер". Однако, как сообщается, есть свидетельства того, что на смену "вагнеровцев" приходят солдаты так называемой 123-й бригады "ДНР". Ранее они дислоцировались под Северском.

Эксперты также отметили, что украинские силы перехватывают инициативу вокруг Бахмута. Возможно, это даст возможность ВСУ начать новую фазу операций в битве за город.

Напомним, что 25 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о выходе своих наемников из Бахмута. По словам "повара Путина", кадровым военнослужащим РФ передадут позиции, боекомплект и сухие пайки. Выход "вагнеровцев" из Бахмута должен быть осуществлен до 1 июня.

Кроме того, как заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, Пригожина и ЧВК "Вагнер" никто не выпустит из Бахмута. По его словам, В президенте РФ Владимире Путине начали сомневаться даже его ближайшие соратники. Этим и может воспользоваться Евгений Пригожин, у которого есть живая сила и "мощный потенциал к грабежу".