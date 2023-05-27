​​Путин может атаковать Британию ракетами и подлодками: как только Украина восстановит границы, — эксперт

Униженная Россия может представлять угрозу странам НАТО и по завершении войны в Украине.

Россия представляет собой "прямую угрозу" Великобритании и будет мстить, если потерпит поражение в Украине, заявил глава Королевских воздушных сил главный маршал авиации 55-летний Майк Уигстон. Об этом сообщает The Telegraph.

Он считает, что российские войска — угроза для его страны, и агрессия Кремля выйдет на новый виток, даже если президента РФ Владимира Путина сместят.

Уигстон считает, что Россия, понеся урон, будет мстить, действовать с большей жестокостью с помощью средств, которыми можно атаковать Великобританию в воздухе, ракетами и под водой, как только Украина восстановит свои границы.

По словам журналистов, такое заявление — первое признание западного военного командования, что униженная Россия может представлять угрозу странам НАТО по завершении войны в Украине.

"Когда война в Украине завершится, и Украина восстановит свои границы, как это и должно быть, мы получим раненную, мстительную и ожесточенную Россию, которая обладает средствами, чтобы нанести нам ущерб: воздушные атаки, ракетные обстрелы или атаки с помощью подводных лодок", — заявил он.

За Путиным выстроена целая иерархия. И даже если он исчезнет со сцены, есть множество других, которые могли бы его заменить и не менее жестоких и мстительных по отношению к своим собственным людям и соседним странам.

Россия готова вести жестокую войну во имя российского исторического ревизионизма, считает британский маршал.

В Генштабе ВСУ рассказали о подробностях российского террора 26 мая: по Днепру выпустили 7 ракет С-300/С-400, а в больницу попала баллистическая "Искандер".

Также сообщалось, что, по данным журналистов, устойчивая тепло на юге Украины способствует началу новой фазы активных боестолкновений.