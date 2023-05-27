На территорию Брянской области проникла ДРГ: что пишут российские СМИ (фото)

Некоторые каналы сообщают, что диверсантов в регионе нет, зато была атака беспилотника, в результате которой был уничтожен автомобиль с двумя российскими военнослужащими.

На территорию населенного пункта Сушаны, Брянской области РФ, 27 мая проникла диверсионно-разведывательная группа. Как сообщил российский Telegram-канал Mash, группа состоит из украинских бойцов.

"Также сообщается о попытке прорыва около села Бровничи, там сейчас идут бои", — говорится в сообщении.

По данным канала, в регионе объявили сигнал "Эдельвейс". Сообщается, что на улицах идет перестрелка, а мирные жители попрятались по подвалам.

Между тем российские пропагандистские Telegram-каналы пишут, что это информационный вброс и никаких боевых действий в Сушанах и других населенных пунктах Брянской области нет.

Некоторые российские военкоры также сообщили о заходе украинской ДРГ, однако аккуратно написали, что информация проверяется. Также они выложили фотографию якобы поврежденного автомобиля в Брянской области, где в результате атаки БПЛА погибли двое российских военнослужащих.

"Это вброс, никаких боев нет, никто никуда не прорывался. Слух о ДРГ пошел среди местных после обнаружения машины с нашими бойцами, Нива посечена поражающими элементами, похожими на пулевые отверстия, но атаковал ее дрон в заднюю часть крыши, а не ДРГ", — сообщают "Z" каналы.

На момент публикации официальной информации ни с украинской, ни с российской стороны не было.

Напомним, губернатор Курской области Роман Старовойт 26 мая заявил, что в России начали формировать и готовить добровольческие организации для защиты от диверсий в связи с недавними событиями в приграничной зоне Белгородской области. По его словам, такая инициатива вызвана появлением бойцов РДК и ЛСР на территории РФ.

Аналитики из Института изучения войны отметили, что проникновение "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" на территории Белгородской области указала на серьезные уязвимости в обороне приграничных территорий РФ. При этом, как сообщил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, российские власти инвестировали порядка 10 млрд рублей в укрепление российско-украинской границы.