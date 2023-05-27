"Шеф разведки далеко вышел из тени": на Западе опасаются амбиций ГУР, – The Times

Кирилла Буданова в британской разведке называют амбициозным и творческим руководителем, как и весь ГУР. В слитых документах Пентагона даже говорится, что ЦРУ сдерживают Украину от дерзких операций против РФ.

Украинское Главное управление разведки имеет отдельную войну с российским Главным разведуправлением. В настоящее время амбиции ГУР могут даже пугать западные страны. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что у российской разведки были свои триумфы и катастрофы. В 2014 году именно ГРУ играло ключевую роль в аннексии украинского Крыма. Это произошло благодаря назначению Игоря Сергунова на пост начальника ГРУ. Однако с началом полномасштабного вторжения лидеры российской разведки поступили так же неправильно, как и остальные ВС РФ.

СБУ смогла нейтрализовать агентурную сеть оккупантов, а спецподразделения ГРУ понесли огромные потери, потому что их использовали как пехоту. Поэтому украинский ГУР стал известен. Генерал-майор Кирилл Буданов, похоже, получил разрешение на действия со стороны Зеленского.

Отмечается, что Буданов пользуется репутацией эффективного и творческого военного. Также в издании характеризуют всю военную разведку Украины. Офицеры вербуют россиян в сети, блокируют их банковские счета, потому что нет разветвленной сети агентов на территории РФ, пишут журналисты.

Британский офицер разведки сказал журналистам, что ГУР — это "Украинский Моссад". Оперативники выполняют самые амбициозные операции, например, атаки беспилотников на РФ или диверсии на железной дороге. В издании не исключают, что за атакой БПЛА на Кремль стоят украинские агенты. Вероятно, за ней стоит батальон "Братство".

Украинский ГУР бесконтролен?

Отмечается, что рост амбиций украинской разведки тревожит западные страны, хотя они уважают их профессионализм. В отчетах разведки США, слитых в сеть, отмечается, что ЦРУ пыталось сдержать Буданова от некоторых атак на РФ. Неподтвержденные отчеты также располагают информацией, что Молдова просит у Штатов обезопасить украинцев от попыток действовать в Приднестровье.

"Сейчас ГУР остается в авангарде украинских усилий сделать войну как можно более болезненной для Кремля. И с каждым успехом звезда Буданова поднимается все выше. Шеф разведки далеко вышел из тени", — резюмируют журналисты.

Напомним, 27 мая в разведке назвали, какие плоды принесет операция под Белгородом для Украины.

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