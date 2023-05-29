"До Москвы достанет": эксперт оценил эффективность дальнобойных ракет Taurus (видео)

По словам Олега Жданова, уникальная технология стелс делает ракету Taurus малозаметной для радиолокационных систем противника, что позволяет применять ее для поражения защищенных целей.

Военный эксперт Олег Жданов оценил возможности получения Украиной запрошенные у Германии дальнобойные ракеты Taurus и эффективность их применения для ВСУ. Об этом 27 мая он рассказал подписчиком на своем официальном Youtube-канале.

"Министерство обороны ФРГ подтвердило получение официального запроса от Украины на получение дальнобойных ракет Taurus. Это ракеты воздушного базирования, аналог ракеты Storm Shadow. Она имеет 400 килограммовую головную часть и летит более чем на 500 километров. Как отмечают некоторые обозреватели, до Москвы такая ракета точно достанет", — заявил Жданов.

Он отметил, что ракета Taurus считается очень эффективной против защищенных целей, таких как командные пункты, бункеры и склады с боеприпасами. Поскольку она выполнена с применением технологий стелс, что делает ее малозаметной и дает возможность лететь низко.

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"Storm Shadow практически полностью повторяет рельеф местности и буквально крадется по земле. Она почти незаметна для радиолокационных систем, а корпус, выполненный по уникальной технологии стелс, делает ракету почти невидимой. Я так понимаю, что Taurus может лететь выше, но тоже относится к малозаметному классу ракет.", – отметил Жданов.

Напомним, 27 мая, по информации издания Bild со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны ФРГ, стало известно, что Украина запросила у Германии поставку крылатых ракет Taurus. Однако в министерстве не предоставили подробностей о том, сколько именно ракет попросил Киев у Берлина.

Ранее Фокус описал историю создания и модификаций ракет TAURUS KEPD 350 и возможности их эффективного применения против российских оккупантов.