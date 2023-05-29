Ракетные удары по местам расположения окупантов под Мариуполем: стали известны подробности (видео)

Больше российским оккупантам досталось в Юрьевке и Никольском. Оттуда раненых и убитых вывозили автомобилями скорой, сообщил советник городского головы Мариуполя.

В районе оккупированного Мариуполя Донецкой области вечер 28 мая был "взрывным". Прилеты по местам расположения оккупантов зафиксированы в Юрьевке и Никольском. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его информации, взрывы прогремели в районе Мангуша, куда потом понеслись 4 скорых. Также зафиксирован прилет в Юрьевке — местные жители сообщили о большом количестве раненых оккупантов. В Никольском было попадание в здание военкомата.

"Из здания военкомата в Никольском, где размещались оккупанты, прямо сейчас выгружают трупы россиян. Не так эффектно, как в Юрьевке. Но не менее эффективно. Просто прекрасные "бавовняные" сутки. Это еще по Мариуполю результаты устанавливаем. Мой любимый Урзуф. Упаков чемоданы., мр*Zота. Ты — следующий. Думаешь ли мы не в курсе, где новых мобиков расселили? Подтверждены первые 20 — 200-х по Юрьевке. Только начало", — написал он.

По его информации, раненых оккупантов из Юрьевки и Никольского начали свозить в одну из больниц интенсивной терапии.

Петр Андрющенко также поблагодарил жителей Мариуполя и Мариупольского района, рискуя собственной жизнью, прилагают невероятные усилия для приближения победы Украины.

Напомним, что 26 мая Петр Андрющенко сообщал о двух мощных взрывах в Мариуполе в районе Азовстали. К моменту взрывов над населенным пунктом Никольское зафиксирована неудачная работа ПВО.

Ранее сообщалось, что часть российских кафиров, несших службу в районе Волновахи Донецкой области, бросили свои позиции и сбежали. По меньшей мере, 30 человек взяли военные автомобили и уехали в неизвестном направлении.