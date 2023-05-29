Следить за российскими Х-55: Польша планирует закупить у США аэростаты AWACS

В мирное время аппараты TARS окажут серьезную помощь в отслеживании воздушного пространства, так как их радары способны обнаруживать воздушные объекты на малых высотах на расстоянии до 370 км.

Агентство вооружений при Министерстве обороны Польши направило запрос в США на поставку четырех аэростатов для наблюдения за воздушным пространством страны. Предположительно это будут аппараты TARS (Tethered Aerostat Radar Systems), которые с большим успехом используется для охраны воздушного пространства на отдельных участках границ США, пишет польское издание Defence 24.

Авторы публикации отмечают, что такие аэростаты с радиолокационной станцией способны обнаруживать воздушные цели, в том числе российские ракеты Х-55, одна из которых упала под Быдгощем 16 декабря 2022 года.

"Эти системы очень нужны, так как они могут отслеживать цели на малых высотах благодаря размещению радара в воздухе. В то же время могут оставаться в воздухе в течение длительного времени и обеспечивать непрерывное обнаружение таких целей, как крылатая ракета Х-55", — говорится в материале.

Пока конкретно неизвестно какого типа будет аэростатная система, но сообщение о направлении запроса было проиллюстрировано фотографией американской системы TARS.

Относительно эффективности применения в материале было отмечено, что аэростаты не следует рассматривать как полноценную альтернативу самолетам раннего предупреждения класса AWACS, а скорее как дополнение к ним. Хотя по официальным данным, радары TARS имеют дальность действия 200 морских миль (около 370 км).

В невоенное время аппараты окажут серьезную помощь в отслеживании воздушного пространства, однако в условия вооруженного конфликта они могут быть более уязвимы для противника.

В заключение авторы материала подчеркнули, что повседневное использование аэростатов снимает бремя трудоемкого боевого дежурства и обеспечивает больше времени реагирования для других, более мобильных систем ПВО, включая истребители.

"Таким образом, эта покупка фактически повысит устойчивость всего польского государства к угрозам с воздуха", — подытожили обозреватели.

Напомним 13 мая в Минобороны Польши сообщили, что с территории Беларуси залетел разведывательный аэростат. Польские ПВО отследили объект, но затем потеряли в районе города Рыпин, который расположен примерно в 285 км.