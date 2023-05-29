"Выведено из строя 5 летательных аппаратов": ВС РФ попали в военный объект в Хмельницкой области

В настоящее время продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей, сообщили в ОВА.

Во время массированной воздушной атаки Украины ВС РФ нанесли удары по нескольким объектам в Хмельницкой области. Один из них – военный. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОВА.

"На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Выведены из строя 5 летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении.

О каких именно летательных аппаратах идет речь, в ОВА не уточняют.

В областной военной администрации также отметили, что информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что утром 29 мая российские оккупанты нанесли массированный воздушный удар по Киеву. Силы ПВО сбили все неприятельские воздушные объекты над столицей. Зафиксировано падение обломков в двух районах. Всего за ночь над территорией Украины уничтожено 67 воздушных целей, среди которых: 37 крылатых ракет Х-101/Х-555, 29 ударных беспилотников Shahed-136/131 и 1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также сообщалось, что в районе оккупированного Мариуполя в Донецкой области зафиксированы прилеты по местам расположения оккупантов зафиксированы в Юрьевке и Никольском. В настоящее время известно о 20 "200-х" россиянах в Юрьевке.