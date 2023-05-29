Белгородская область подверглась массированному обстрелу, — росСМИ (фото, видео)

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. В результате на некоторых объектах возник пожар. Также известно о четырех пострадавших.

В понедельник, 29 мая, город Шебекино в Белгородской области, который расположен в пяти километрах от границы с Украиной, подвергся обстрелу. В российских Telegram-каналах публикуют фото и видео со взрывами.

"Город под обстрелами! Город в дыму!", — сообщает телеграм канал "ШÖ.Шебекино". На опубликованных видео можно увидеть, что над городом поднимается густой столб дыма и звучит сирена.

Также известно, что в Шебекино закрыты въезды и выезды, и, что в результате прилетов в городе частично пропало электроснабжение.

"Предполагается что это самый сильный обстрел за последнее время! Местные жители говорят, что это самый сильный обстрел с начала военного вторжения РФ. Предварительно, бьют из РСЗО "Град". В промзоне — пожар", — пишет издание SHOT.

Также по информации из ряда местных Telegram-каналов, местные жители сообщают о том, что обстрел Шебекино ведется с разных сторон, прилеты по городу массированные, как из артиллерии, так и из минометов. Ориентировочно число прилетов составляет более 30.

Дополнительно обстрелам подверглись села Муром и Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области России, сообщают РИА.Новости.

Комментарии местной власти

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков заявил, что в Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. В результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.

"Есть четверо пострадавших — мужчины, сотрудники предприятия, доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — сообщил он.

В селе Козинка Грайворонского округа было попадание в здание гостиницы и автомойки, в результате чего произошел пожар.

Также, в результате обстрела села Новая Таволжанка пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское.

Напомним, ранее политический аналитик Игорь Тышкевич поделился в материале для Фокуса своим видением по прорыву ударной группы в Белгородской области.

25 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" опубликовали видео из населенного пункта Глотово, находящегося в Белгородской области.