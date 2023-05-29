"Неожиданная ракетная атака": в Воздушных силах прокомментировали, чем ВС РФ били по Киеву

По словам спикера Юрия Игната, врагу понадобился короткий промежуток времени, чтобы нанести удары по столице. Вероятно, ВС РФ использовали "Искандеры" во время очередного обстрела Киева.

Воздушные силы ВСУ прокомментировали ракетную атаку россиян по Украине. Там заявили, что по предварительным данным, россияне атаковали "Искандерами" с севера. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"У нас сейчас работа противовоздушной обороны. Воздушная тревога была объявлена и потребовался короткий промежуток времени для врага, чтобы нанести удары. Это говорит о том, что были применены ракеты, летящие по баллистической траектории. Предварительно, это были "Искандеры". Какой тип был применен, дадим позже, когда будут подведены итоги боевой работы. Есть вероятность, что были также применены ракеты С-300 и С-400, которые тоже могут лететь по баллистической траектории. Детали о том, как закончилась эта неожиданная ракетная атака, доложим позже", – сказал Юрий Игнат.

Он отметил, что направление вражеской атаки на столицу Украины было с севера из наземных комплексов, а также отметил, что информации об использовании "шахедов" во время дневной атаки врага на Киев, у него пока нет. Юрий Игнат также отметил, что ВС РФ изменили тактику и в большинстве своем атакуют "шахедами" регионы Украины ночью.

"У нас стало больше и мобильных огневых групп, и средств, которые могут эффективно их уничтожать в дневное время. Поэтому противник начал применять "шахеды" по большей части ночью, чтобы их невозможно было сбивать с крупнокалиберных пулеметов, зенитных пушек и т.п.", — сказал представитель Воздушных сил. .

Напомним, что утром 29 мая российские оккупанты нанесли удар по Киеву. Для этого они использовали дроны "Shahed" и предварительно ракеты Х-101/555. Всего за ночь над территорией Украины уничтожено 67 воздушных целей, в том числе 37 крылатых ракет и 29 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Во время массированной воздушной атаки Украины ВС РФ нанесли удары по военному объекту в Хмельницкой области. Выведено из строя 5 летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы.