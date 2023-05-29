Украина должна быть в НАТО: депутат Европарламента прокомментировала ядерный шантаж РФ

По словам депутата Европейского парламента, ядерный шантаж РФ касается не только Украины, но и других стран Европы.

Вступление Украины в состав НАТО может быть эффективным решением проблемы ядерного шантажа, с которым сталкивается страна со стороны России. Одним из промежуточных шагов в этом направлении может быть активное и решительное приглашение Украины в Альянс. Об этом в интервью информационному агентству Guildhall рассказала депутат Европейского парламента, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.

"Конечно, членство в НАТО было бы решением проблемы. Некоторые будут говорить, что не только членство в НАТО, а гарантии безопасности со стороны ядерных государств также были бы решением проблемы. Так будут настаивать на тех, кто настаивает на альтернативе членству в НАТО (на гарантиях безопасности для Украины вместо членства в НАТО – ред.)", — заявила политик.

Раса Юкнявичене подчеркнула, что Украина уже "на пороге" в НАТО.

"Я думаю, что членство в НАТО. Также, решительное слово, что мы приглашаем Украину, что она уже "на пороге" в НАТО — это также поднимает уровень (противодействия ядерному шантажу РФ — ред.). Когда Швеция и Финляндия сказали, что вступают в НАТО, хотя процесс и затянулся на год для Финляндии и дольше для Швеции, США и ряд других государств дали свои гарантии. Определенный патронаж к вступлению в альянс", — отметила евродепутат.

Также она подытожила, что ядерный шантаж РФ касается не только Украины, но и других стран Европы.

Напомним, 21 февраля, Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Также 28 мая стало известно, что эксперты считают, что Украина может стать членом НАТО так же, как это сделала разделенная Германия после Второй мировой войны.