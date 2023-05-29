Белорусы строят фортификационные сооружения на оккупированных территориях, – ЦНС

По данным представителей украинского подполья, украинцы не хотят работать на российских оккупантов. В связи с этим россияне привлекают рабочих из Беларуси к инженерным работам в Херсонской области и Мариуполе.

Российские оккупанты привлекают граждан Республики Беларусь к строительству фортификационных сооружений во временно оккупированных частях Херсонской и Донецкой областей. Об этом пишет Центр национального сопротивления 29 мая.

Сообщается, что украинцы, живущие под оккупацией ВС РФ, не хотят выполнять инженерные работы для россиян, поэтому оккупантам приходится нанимать для строительства оборонных укреплений белорусов.

По словам представителей украинского подполья, группа граждан Беларуси принимала участие в строительстве фортификационных сооружений в Херсонской области. Еще одна группа белорусов демонтировала поврежденные здания во временно оккупированном Мариуполе.

Как отмечают в ЦНС, все больше граждан РБ едут на временно оккупированные территории Украины, чтобы выполнять работы, от которых отказываются украинцы. В подполье полагают, что это связано с тяжелой экономической ситуацией и ростом безработицы в их стране.

Напомним, что 19 мая стало известно об укреплении российских оборонительных позиций, появлении новых огневых точек ВС РФ и минировании россиянами территории вокруг Запорожской АЭС.

Мы также сообщали, что 12 мая агенты партизанского движения "Атеш" заявили о проникновении на ключевые фортификационные сооружения оккупантов в Крыму. Также партизаны опубликовали в сети фотографии, которые им удалось сделать, и карты с пометками.

Ранее, 9 мая, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, как россияне готовятся сражаться за оккупированный город в случае наступательных действий Украины. По его словам, оккупанты проводят разминирование территории завода "Азовсталь".