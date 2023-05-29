Европейские танки и бронемашины получат новую активную защиту: что известно о EuroTrophy

Основой активной защиты являются два радара, которые контролируют пространство вокруг техники на 360 градусов, и четыре пусковые установки с зонами перекрытия в 180 градусов каждая.

На оборонной выставке FEINDEF 2023, которая проходит в Мадриде, была продемонстрирована последняя модификация комплекса активной защиты (КАЗ) EuroTrophy для военной бронированной техники и танков. Как сообщили 29 мая обозреватели испанского издания Defenca, КАЗ планируют устанавливать, в частности, на перспективную модификацию испанских танков Leopardo 2A8 и ОБТ Leopardo 2E.

Система продается и производится совместным предприятием израильской компании Rafael, разработавшей систему Trophy, подразделением General Dynamics — GDELS, а также немецкой Krauss Maffei Wegman (KMW), производителем и технологом испанского танка Leopardo.

Во время демонстрации защита EuroTrophy была размещена на бронированной машине семейства ASCOD, также были озвучены мотивы создания нового комплекса и особенности его эксплуатации.

Бронемашина ASCOD с установленной EuroTrophy

В частности говорилось о том, что военные действия в рамках российско-украинской войны указали на необходимость улучшения защиты бронированной техники.

"Текущий конфликт в Украине еще раз продемонстрировал полезность танка, а также необходимость улучшения его защиты от растущих угроз все более сложного и комплексного поля боя", — отметили обозреватели.

Что известно о новой КАЗ

Trophy — единственная система активной защиты, находящаяся в эксплуатации с 2011 года, выбранная Израилем, США, Германией и Великобританией. КАЗ был интегрирован в боевые танки — израильский Merkava, американский M1 Abrams, немецкий Leopard 2 и британский Challenger 3.

Основными элементами этого комплекса являются два вращающихся радара, позволяющие контролировать пространство вокруг техники на 360 градусов, и четыре пусковые установки с зонами перекрытия в 180 градусов каждая. Они защищают весь корпус машины и имеют систему перезарядки.

Активная защита контролирует пространство вокруг техники на 360 градусов

Элементы защиты EuroTrophy

В списке угроз, которые могут быть нейтрализованы защитой находятся противотанковые ракеты и реактивные снаряды, танковые снаряды High Explosive Anti Tank (HEAT), снаряды РПГ и других безоткатных орудий.

Разработчики утверждают, что EuroTrophy — система без технологических рисков, которая доказала свою надежность в городских и многоцелевых боях. Она интегрирована во все основные боевые платформы, подходит как для гусеничных, так и для колесных машин и может поддаваться модернизации.

Ранее сообщалось, что российские военные начали устанавливать на башню танков Т-72 своеобразную решетку, которая получила прозвище "мангал". На одном из таких танков были замечены элементы динамической защиты "Контакт-1", которые были установлены с целью уберечь экипаж от атак беспилотников.