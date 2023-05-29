Матери выдали только коробку: в Украине ликвидировали узбека, воевавшего в ЧВК "Вагнер" (фото)

23-летний мужчина отбывал наказание в одной из российских колоний, откуда его мобилизовали на войну с Украиной. По словам матери, у сына была инвалидность и он никогда не служил в армии.

В Украине погиб житель Узбекистана 23-летний Ш. Тожибоев, которого на российско-украинскую войну отправили из мест лишения свободы. Об этом сообщила Служба государственной безопасности страны в понедельник, 29 мая.

В сети также появилось видео, на котором мать убитого рассказывает о том, как мужчина попал в Украину и стал воевать против ВСУ.

По словам женщины сначала мужчина уехал в РФ на заработки. Работал в салатном цеху, наемным работником и на стройке. Несколько позже открыл собственное кафе и купил автомобиль, на котором подрабатывал таксистом. Во время одной из поездок у него в машине обнаружили героин.

Тожибоева, который отбывал наказание в одной из колоний РФ, записали в наемники, несмотря на его инвалидность Фото: Скрин видео

Мать предположила, что наркотики ее сыну могли подбросить силовики.

Суд приговорил Тожибоева к лишению свободы. Наказание он отбывал в одной и колоний РФ. Там его завербовали и отправили на войну в Украину. Никто не обратил внимание на то, что у 23-летнего мужчины была оформлена инвалидность и что он никогда не проходил воинскую службу.

В последний раз мать говорила с сыном 10 сентября. Вскоре ей сообщили о смерти сына. Матери пришлось самой улаживать все формальности, которые касались транспортировки тела и его погребения. По словам женщины, ей выдали картонную коробку, на которой черным маркером была написана фамилия. В ней оказалась только верхняя часть тела.

Матери убитого в Украине наемника из Узбекистана выдали коробку с фрагментами тела сына Фото: Скрин видео

Напомним, 15 мая стало известно, что в Кыргызстане мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы за участие в войне против Украины. По информации СМИ, мужчина стал боевиком "ЛНР", чтобы получить российский паспорт.

СМИ также писали о том, что 24 апреля в Саратовской области российские силовики задержали и привезли на допрос наемника ЧВК "Вагнер" Азамата Улдарова, который рассказал правозащитникам о массовых убийствах мирных жителей "вагнеровцами" в Бахмуте и Соледаре. Наемник также рассказал о том, как убивал детей.