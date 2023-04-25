"Не понимал, что происходит": в Норвегии предстал перед судом экс-наемник ЧВК "Вагнер" Медведев

Бывший "вагнеровец" признался в сопротивлении аресту после драки в баре и ношении пневматического оружия. По словам адвоката, он плюнул в полицейских, потому что ему было больно, когда надели наручники.

Related video

Во вторник, 25 апреля, бывший член Wagner Group Андрей Медведев, который попросил убежища в Норвегии, предстал перед судом Осло. Об этом сообщило издание АР со ссылкой на норвежское информационное агентство NTB.

Медведев отрицал применение насилия к правоохранителям, которые в феврале надели на него наручники возле паба в Осло.

"Он не совсем понимал, что происходит, и запаниковал, – заявил его адвокат. – Он считает, что не толкал, а плевал, потому что было больно, когда на него надели наручники".

Бывший наемник также признал себя виновным в ношении пневматического оружия в другом мартовском эпизоде, когда он пошел в паб в центре Осло.

По словам прокурора, Медведев, скорее всего получит короткий срок. Когда будет вынесен приговор, не уточняется.

Новая жизнь не удалась: экс-наемник ЧВК "Вагнер" арестован за драку

Бывший командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев в ночь с 21 на 22 февраля оказал сопротивление при задержании в состоянии алкогольного опьянения, а в полицейском участке напал на полицейских.

"В среду 22 февраля 2023 года, около 5.00 утра, когда несколько сотрудников полиции и других правоохранителей выводили его из полицейской машины во дворе центрального следственного изолятора, он оказал сопротивление и ударил ногой одного или нескольких сотрудников", – писала "Новая газета Европа".

Его адвокат сообщил местному телеканалу, что после употребления его подзащитным алкоголя "произошло недоразумение", и Медведев не понял, что случилось, когда на место прибыла полиция, поскольку не знает языка.

Андрей Медведев сбежал в Норвегию просить политического убежища

Экс-командир 1 отделения 4 взвода 7-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев нелегально, без документов, которые находились в сейфе службы безопасности ЧВК, перебрался из России в Норвегию и попросил там политическое убежище. С 23 по 25 января экс-наемник находился в Норвегии под стражей в депортационном центре в Трандуме. Он сообщил, что ему известно о десяти случаях казни "наемников" из ЧВК "Вагнер" за отказ вести боевые действия и он готов делиться информацией.

Также он утверждал, что "наемники" не получают деньги, а их родственники не могут добиться выплат за убитых.

В интервью норвежскому телеканалу TV 2 экс-наемник рассказал, что пересек хорошо охраняемую границу по льду в долине реки Паз. Чтобы пройти КПП в приграничной зоне (Титовка, Мурманская область), Медведев с помощью неназваного мужчины раздобыл паспорт на имя другого человека, внешне похожего на него.

Медведев говорил норвежским СМИ, что желает начать новую жизнь, а также издать книгу под рабочим названием "Против Вагнера" и работать над привлечением к ответственности бизнесмена Евгения Пригожина.

Напомним, 12 апреля Андрей Медведев прокомментировал казнь украинского военного основателю проекта Gulagu net Владимиру Осечкину. Он заявил, что жестокую казнь украинского военнопленного с отрезанием головы осуществили "вагнеровцы". По словам Медведева, сленг российских военнослужащих указывает на их принадлежность к ЧВК "Вагнер". Кроме того, преступники были одеты в "обычный стандартный костюм" наемников.

24 апреля в Саратовской области российские стражи порядка задержали и привезли на допрос наемника ЧВК "Вагнер" Азамата Улдарова, который рассказал правозащитникам о массовых убийствах мирных жителей "вагнеровцами" в Бахмуте и Соледаре. Перед входом в следственное отделение на Улдарова напала группа бойцов ЧВК "Вагнер" и на глазах у правоохранителей его жестоко избила.