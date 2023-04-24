В РФ задержали "вагнеровца" Улдарова, который рассказал об убийствах гражданских в Бахмуте и Соледаре

Перед входом в следственное отделение на Улдарова напала группа бойцов ЧВК "Вагнер" и на глазах у правоохранителей его жестоко избила.

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В Саратовской области российские стражи порядка задержали и привезли на допрос наемника ЧВК "Вагнер" Азамата Улдарова, который рассказал правозащитникам о массовых убийствах мирных жителей "вагнеровцами" в Бахмуте и Соледаре. Перед входом в следственный отдел на него напали "коллеги" из ЧВК и жестоко избили. Об этом сообщили правозащитники проекта "Gulagu.net".

"Сегодня, 24 апреля 2023 года, на входе в Следственный отдел по Ленинскому району СУ СК России по Саратовской области (г. Саратов) на Азамата Улдарова, привезенного оперативниками УМВД на допрос, совершено нападение бойцами ПВК Вагнер", которые озвучили ему угрозы применения насилия и, ударили неоднократно по лицу и телу в присутствии сотрудников следственного комитета", — говорится в заявлении правозащитников.

Отмечается также, что "вагнеровцы" попытались сорвать с Улдарова его жетон К121-090 и в общем пытались запугать свидетеля.

Правозащитники уверены, что в следственном отделении кто-то из должностных лиц передал данные о вызове на допрос Улдарова руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, в частности, информацию о дате, времени и месте проведения следственных действий.

В "Gulagu.net" призвали российские власти и руководство СК России открыть уголовное производство по Пригожину Е.В. и его подельников в связи с угрозами убийства Азамату Улдарову, а также требуют ему государственную защиту.

"Также мы требуем возбуждения уголовных дел по фактам пыток в отношении Улдарова А.С., совершенных в ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области перед его помилованием и отправкой на войну в Украину", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее экс-заключенный Азамат Улдаров сообщил, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин звонил по телефону и требовал изменить показания и заявить, что основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заставил его признаться в убийствах.

Бойцы из ЧВК "Вагнер" признались в убийстве детей

17 апреля правозащитники опубликовали видео, на котором бывший наемник ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров рассказал, как расстреливал гражданское население в Бахмуте и Соледаре, в частности признался, что убил 5-летнюю девочку.

Также 17 апреля сообщалось, что украинские прокуроры ознакомились с признанием наемников ЧВК "Вагнер" в убийствах гражданских, в том числе детей. По факту было открыто уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.