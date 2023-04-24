В РФ затримали "вагнерівця" Улдарова, який розказав про вбивства цивільних у Бахмуті та Соледарі

Перед входом до слідчого відділу на Улдарова напала група бійців ПВК "Вагнер" і на очах у правоохоронців його жорстоко побила.

Related video

У Саратовській області російські правоохоронці затримали і привезли на допит найманця ПВК "Вагнер" Азамата Улдарова, який розповів правозахисникам про масові вбивства мирних жителів "вагнерівцями" у Бахмуті та Соледарі. Перед входом до слідчого відділу на нього напали "колеги" з ПВК і жорстоко побили. Про це повідомили правозахисники проєкту "Gulagu.net".

"Сьогодні, 24 квітня 2023 року, на вході до Слідчого відділу по Ленінському району СУ СК Росії по Саратовській області (м.Саратов) на Азамата Улдарова, привезеного оперативниками УМВС на допит, скоєно напад бійцями ПВК Вагнер", які озвучили йому погрози застосування насильства та вбивства, вдарили неодноразово по обличчю та тілу у присутності співробітників слідчого комітету", — йдеться у заяві правозахисників.

Зазначається також, що "вагнерівці", спробували зірвати з Улдарова його жетон К121-090 і загалом намагалися залякати свідка.

Правозахисники впевнені, що у слідчому відділі хтось із посадових осіб передав дані про виклик на допит Улдарова очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, зокрема інформацію про дату, час та місце проведення слідчих дій.

У "Gulagu.net" закликали російську владу та керівництво СК Росії відкрити кримінальне провадження щодо Пригожина Є.В. та його спільників у зв'язку з погрозами вбивства Азамату Улдарову, а також вимагають йому державний захист.

"Також ми вимагаємо порушення кримінальних справ за фактами катувань щодо Улдарова А.С., скоєних у ОТБ-1 УФСІН Росії по Саратовській області перед його помилуванням та відправленням на війну в Україну", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше ексв'язень Азамат Улдаров повідомив, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин телефонував йому і вимагав змінити свідчення та заявити, що засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін змусив його зізнатися у вбивствах.

Бійці з ПВК "Вагнер" зізналися у вбивстві дітей

17 квітня правозахисники опублікували відео, на якому колишній найманець ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров розповів, як розстрілював цивільне населення у Бахмуті та Соледарі, зокрема зізнався, що вбив 5-річну дівчинку.

Також 17 квітня повідомлялося, що українські прокурори ознайомилися із зізнанням найманців ПВК "Вагнер" у вбивствах цивільних, зокрема дітей. За фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.