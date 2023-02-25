Новая жизнь не удалась: бежавший в Норвегию экс-наемник "ЧВК Вагнера" арестован за драку

Бывший командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев в ночь с 21 на 22 февраля оказал сопротивление при задержании в состоянии алкогольного опьянения, а в полицейском участке напал на полицейских.

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Запросивший убежище в Норвегии экс-наемник "ЧВК Вагнера" Андрей Медведев, арестован за драку возле бара в центре Осло и насилие в отношении полицейских при задержании, сообщает "Новая газета Европа", ссылаясь на соответствующее судебное постановление

"В среду 22 февраля 2023 года, около 5.00 утра, когда несколько сотрудников полиции и других правоохранителей выводили его из полицейской машины во дворе центрального следственного изолятора, он оказал сопротивление и ударил ногой одного или нескольких сотрудников", — говорится в сообщении.

Рассмотрение дела назначено на 25 апреля. Прокурор предъявил Медведеву обвинение по трем уголовным статьям. Его адвокат сообщил местному телеканалу, что после употребления его подзащитным алкоголя "произошло недоразумение", и Медведев не понял, что случилось, когда на место прибыла полиция, поскольку не знает языка.

Напомним, экс-командир 1 отделения 4 взвода 7-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев нелегально, без документов, которые находились в сейфе службы безопасности ЧВК, перебрался из России в Норвегию и попросил там политическое убежище. С 23 по 25 января экс-наемник находился в Норвегии под стражей в депортационном центре в Трандуме. Он сообщил, что ему известно о десяти случаях казни "наемников" из ЧВК "Вагнер" за отказ вести боевые действия и он готов делиться информацией.

Также он утверждал, что "наемники" не получают деньги, а их родственники не могут добиться выплат за убитых.

В интервью норвежскому телеканалу TV 2 экс-наемник рассказал, что пересек хорошо охраняемую границу по льду в долине реки Паз. Чтобы пройти КПП в приграничной зоне (Титовка, Мурманская область), Медведев с помощью неназваного мужчины раздобыл паспорт на имя другого человека, внешне похожего на него.

Медведев говорил норвежским СМИ, что желает начать новую жизнь, а также издать книгу под рабочим названием "Против Вагнера" и работать над привлечением к ответственности бизнесмена Евгения Пригожина.

3 февраля Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны – ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.