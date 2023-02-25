Нове життя не вдалося: екснайманець "ПВК Вагнера", який втік до Норвегії, заарештований за бійку

Колишній командир ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв у ніч із 21 на 22 лютого чинив опір під час затримання в стані алкогольного сп'яніння, а в поліцейській дільниці напав на поліцейських.

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Екснайманець "ПВК Вагнера" Андрій Медведєв, який попросив притулку в Норвегії, заарештований за бійку біля бару в центрі Осло та насильство щодо поліцейських під час затримання, повідомляє "Нова газета Європа", посилаючись на відповідну судову постанову.

"У середу 22 лютого 2023 року, близько 5:00 ранку, коли кілька співробітників поліції та інших правоохоронців виводили його з поліцейської машини у дворі центрального слідчого ізолятора, він чинив опір і вдарив ногою одного чи кількох співробітників", — ідеться в повідомленні.

Розгляд справи призначено на 25 квітня. Прокурор звинуватив Медведєва за трьома кримінальними статтями. Його адвокат повідомив місцевому телеканалу, що після вживання його підзахисним алкоголю "відбулося непорозуміння", і Медведєв не зрозумів, що трапилося, коли на місце прибула поліція, оскільки не знає мови.

Нагадаємо, екскомандир 1 відділення 4 взводу 7-го штурмового загону ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв нелегально, без документів, які перебували в сейфі служби безпеки ПВК, перебрався з Росії до Норвегії та попросив там політичного притулку. З 23 по 25 січня екснайманець перебував у Норвегії під вартою в депортаційному центрі у Трандумі. Він повідомив, що йому відомо про десять випадків страти "найманців" із ПВК "Вагнер" за відмову вести бойові дії, і він готовий ділитися інформацією.

Також він стверджував, що "найманці" не отримують гроші, а їхні родичі не можуть добитися виплат за вбитих.

В інтерв'ю норвезькому телеканалу TV 2 екснайманець розповів, що перетнув кордон, що добре охороняється, по льоду в долині річки Паз. Щоб пройти КПП у прикордонній зоні (Титівка, Мурманська область), Медведєв за допомогою неназваного чоловіка роздобув паспорт на ім'я іншої людини, зовні схожої на нього.

Медведєв говорив норвезьким ЗМІ, що бажає розпочати нове життя, а також видати книгу під робочою назвою "Проти Вагнера" та працювати над притягненням до відповідальності бізнесмена Євгенія Пригожина.

3 лютого Офіс генпрокурора України повідомив про підозру голові ПВК "Вагнер" Євгенію Пригожину. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та ведення агресивної війни — ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.