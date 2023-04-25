"Не розумів, що відбувається": у Норвегії постав перед судом екснайманець ПВК "Вагнер" Медведєв

Колишній "вагнерівець" зізнався в опорі арешту після бійки у барі та носінні пневматичної зброї. За словами адвоката, він плюнув у поліцейських, бо йому було боляче, коли вдягли наручники.

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У вівторок, 25 квітня, колишній член Wagner Group Андрій Медведєв, який попросив притулку в Норвегії, постав перед судом Осло. Про це повідомило видання АР із посиланням на норвезьке інформаційне агентство NTB.

Медведєв заперечував застосування насильства до правоохоронців, які у лютому вдягли на нього наручники біля пабу в Осло.

"Він не зовсім розумів, що відбувається, і запанікував, – заявив його адвокат. – Він вважає, що не штовхав, а плював, бо було боляче, коли на нього вдягли наручники".

Колишній найманець також визнав себе винним у носінні пневматичної зброї в іншому березневому епізоді, коли він пішов у паб в центрі Осло.

За словами прокурора, Медведєв, найімовірніше, отримає короткий строк. Коли буде ухвалено вирок, не уточнюється.

Нове життя не вдалося: екснайманця ПВК "Вагнер" заарештовано за бійку

Колишній командир ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв у ніч із 21 на 22 лютого чинив опір під час затримання у стані алкогольного сп'яніння, а в поліцейській дільниці напав на поліцейських.

"У середу 22 лютого 2023 року, близько 5.00 ранку, коли кілька співробітників поліції та інших правоохоронців виводили його з поліцейської машини у дворі центрального слідчого ізолятора, він чинив опір і вдарив ногою одного чи кількох співробітників", — писала "Нова газета Європа".

Його адвокат повідомив місцевому телеканалу, що після вживання його підзахисним алкоголю "відбулося непорозуміння" і Медведєв не зрозумів, що трапилося, коли на місце прибула поліція, оскільки не знає мови.

Андрій Медведєв втік до Норвегії просити політичного притулку

Екскомандир 1 відділення 4 взводу 7-го штурмового загону ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв нелегально, без документів, які перебували у сейфі служби безпеки ПВК, перебрався з Росії до Норвегії та попросив там політичного притулку. З 23 по 25 січня екснайманець перебував у Норвегії під вартою у депортаційному центрі в Трандумі. Він повідомив, що йому відомо про десять випадків страти "найманців" із ПВК "Вагнер" за відмову вести бойові дії та він готовий ділитися інформацією.

Також він стверджував, що "найманці" не отримують гроші, а їхні родичі не можуть добитися виплат за вбитих.

В інтерв'ю норвезькому телеканалу TV 2 екснайманець розповів, що перетнув кордон, який добре охороняється, по льоду в долині річки Паз. Щоб пройти КПП у прикордонній зоні (Титівка, Мурманська область), Медведєв за допомогою неназваного чоловіка роздобув паспорт на ім'я іншої людини, зовні схожої на нього.

Медведєв говорив норвезьким ЗМІ, що бажає розпочати нове життя, а також видати книгу під робочою назвою "Проти Вагнера" та працювати над притягненням до відповідальності бізнесмена Євгенія Пригожина.

Нагадаємо, 12 квітня Андрій Медведєв прокоментував страту українського військового засновникові проєкту Gulagu net Володимиру Осєчкіну. Він заявив, що жорстоку кару українського військовополоненого з відрізанням голови здійснили "вагнерівці". За словами Медведєва, сленг російських військовослужбовців вказує на їхню приналежність до ПВК "Вагнер". Крім того, злочинці були одягнені у "звичайний стандартний костюм" найманців.

24 квітня в Саратовській області російські правоохоронці затримали та привезли на допит найманця ПВК "Вагнер" Азамата Улдарова, який розповів правозахисникам про масові вбивства мирних жителів "вагнерівцями" у Бахмуті та Соледарі. Перед входом до слідчого відділу на Улдарова напала група бійців ПВК "Вагнер" та на очах у правоохоронців його жорстоко побила.