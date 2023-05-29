"По срокам есть ответы": Зеленский провел заседание Ставки

По словам главы государства, на заседании Ставки 29 мая в числе других вопросов обсуждались новые контракты на поставку дополнительных ракет и средств противовоздушной обороны.

В понедельник, 29 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где обсуждались важные вопросы, а также были приняты решения относительно сроков. Об этом Верховный главнокомандующий написал в официальном Telegram-канале.

"Только что завершил Ставку. Важные вопросы. Важные решения. Главное – сроки. А самое главное – относительно сроков есть ответы", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что касательно общей оперативной ситуации и отдельных направлений на фронте заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и командующего Силами обороны Таврического направления Александра Тарнавского.

Президент сообщил, что вторым вопросом на заседании Ставки было комплектование новых наступательных бригад и обеспечение быстрой логистики. На эту тему докладывали представители Минобороны, Мининфраструктуры и Минстратегпрома.

Также обсуждались новые контракты на поставку дополнительных ракет и средств противовоздушной обороны, проводились анализ работы ПВО за последние дни и оценка нанесенного ущерба.

По словам Зеленского, по всем вышеперечисленным вопросам приняты соответствующие решения.

Напомним, 29 мая Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Камбоджи Хуном Сеном. Рассказал об украинской формуле мира и пригласил Камбоджу присоединиться к конкретным шагам по ее реализации.

27 мая президент ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций к 51 физическому и 220 юридическим лицам. Под ограничения попали АО "Железнодорожная торговая компания", ООО "Инновационные технологии масел", ООО "Оборонрегистр и другие.