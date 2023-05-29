Битва за Бахмут: Череватый рассказал, кого Кремль послал на смену "вагнеровцам" (видео)

По словам спикера Восточной группировки ВСУ, украинским защитникам известен боевой потенциал прибывающих соединений противника. Также украинские военные знают и российских командиров, которые приходят в город на смену наемникам Пригожина.

Противник перебросил в Бахмут десантников ВС РФ, которые должны усилить оставшихся в районе города наемников ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона в понедельник, 29 мая.

"Да, там (в Бахмуте, — ред.) происходят ротационные мероприятия из-за, в первую очередь, больших потерь преступной группировки "Вагнер", — сказал военный.

По словам Череватого, в город заходят подразделения воздушно-десантных войск оккупанта и мотострелковые подразделения.

Череватый уточнил, что ВСУ известен боевой потенциал этих соединений противника. Также украинские военные знают и российских командиров, которые приходят в город на смену наемникам Пригожина.

"Все указанные подразделения вражеской армии участвовали в войне с 24 февраля 2022 года и имели значительные потери", — обратил внимание Череватый.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ добавил, что в силу значительных потерь десантников и мотострелков доукомплектовали мобилизованными.

Напомним, 29 мая военные и аналитики рассказали, что происходит в Бахмуте сейчас. Они отмечают, что, хотя Бахмут и был опустошен тяжелыми боями, но пока ни одна из сторон конфликта не получила от битвы за город выгоды. В Центре стратегических и международных исследований (США) отмечают, что РФ в скором времени может утратить контроль над городом.

Кроме того в этот же день заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о том, что в районе Бахмута противник пытается усилиться, а продвижение на флангах приостановилось. Кроме того снизилась интенсивность вражеских наступлений из-за замены "вагнеровцев" регулярной армией РФ, в то же время интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов не уменьшилась.