"Громом и пламенем": САУ Krab уничтожила минометный расчет ВС РФ (видео)

Артиллеристы Великокняжеской бригады и бойцы из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады провели успешное взаимодействие по ликвидации захватчиков.

Украинские защитники с помощью самоходной гаубицы калибра 155 мм AHS Krab уничтожили минометный расчет российских войск. 29 мая опубликовали в Facebook 40 отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта.

Успешная работа была проделана артиллеристами 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта и бойцами из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. В результате совместного взаимодействия удалось ликвидировать вражеских артиллеристов.

"Уничтожен минометный расчет оккупантов", – говорится в сообщении.

Характеристики САУ Krab

Самоходная гаубица Krab, изготовленная в Польше, имеет калибр 155 мм, совместимый с боеприпасами НАТО. У Гаубицы есть польская лицензионная башня от британской САУ AS-90. Шасси установки – от САУ K9 Thunder, которая произведена в Южной Корее. Броня – стальная, катанная, противошаровая POSCO MIL-12560H. Пулемет WKM-B .50 BMG является второстепенным вооружением. Темп огня составляет 6 снарядов в минуту.

Напомним, 29 мая в ГПСУ показали, как в Донецкой области пограничники ликвидировали состав ВС РФ. Аэроразведка ведомства сработала на отлично во взаимодействии с артиллеристами в Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои с российскими войсками. События произошли на Лиманском направлении.

Также 29 мая прессслужба 3-й штурмовой бригады показала, как бойцы ВСУ уничтожили гаубицу ВС РФ "Мста-Б" под Бахмутом. Прицельным огнем гаубица захватчиков "Мста-Б" превращена в металлолом. Ликвидация русской артиллерии произошла вблизи города, долгое время остается самой горячей точкой российско-украинской войны.

"Люфтваффе" из криворожской бригады ТРО уничтожило пушку и полевой состав ВС РФ. Благодаря беспилотникам оперативно зафиксировали российские цели, а артиллерийские расчеты успешно ликвидировали объекты российских войск.