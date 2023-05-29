Бойцы ВСУ уничтожили гаубицу ВС РФ "Мста-Б" под Бахмутом (видео)

Ликвидация вражеской артиллерии произошла вблизи города Донбасса, который долгое время остается самой горячей точкой российско-украинской войны.

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Гаубицу российских оккупантов "Мста-Б" уничтожили украинские защитники вблизи Бахмута. Соответствующее видео опубликовала в Telegram пресс-служба 3-й штурмовой бригады.

В сообщении говорится, что прицельным огнем гаубица захватчиков "Мста-Б" превращена в металлолом. Ликвидация вражеской артиллерии произошла возле города, который долгое время остается самой горячей точкой российско-украинской войны.

"Работает Третья штурмовая бригада", – заявили бойцы в сообщении.

3-я отдельная штурмовая бригада в войне с Россией

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады известны своими эффективными действиями против оккупантов. Бойцы подразделения Вооруженных сил Украины 26 мая показали, как провели зачистку канала и лесополосы от россиян вблизи Бахмута. Российские захватчики в старых шлемах, вероятно, советского производства, пытались убежать от украинских защитников на Донетчине.

Также бойцы бригады 25 мая показали, как продвинулись через позиции ВС РФ, а затем завязался бой с российскими оккупантами с применением стрелкового оружия. На видео можно увидеть, что украинские защитники используют пулеметы. Наличие большого количества деревьев и разнообразной растительности делает задачу еще более сложной.

Также 4 апреля воины 1-го механизированного батальона 3-й штурмовой бригады показали, как участвуют в боях на территории Бахмута. На видео можно увидеть, что в городе не осталось практически ни одного уцелевшего дома. Российским захватчикам так и не удалось захватить город, несмотря на заявления пропагандистов.

Напомним, 24 марта благотворительный фонд Help the Brave показал, как подразделение "Глаза возмездия" из 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины уничтожило российский танк Т-72Б. Это произошло благодаря попаданию дрона-камикадзе под Авдеевкой Донецкой области.