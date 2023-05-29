"Драматизировать не стоит": Игнат высказался об ударе ВС РФ по аэродрому в Хмельницкой области

Представитель Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что комментировать последствия атаки, которая, по информации ОВА, повредила 5 летательных аппаратов, в ведомстве не намерены ради безопасности.

В пределах аэродрома в Староконстантинове, расположенном в Хмельницкой области, ночью 29 мая были попадания, но драматизировать ситуацию не стоит. Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ, в эфире "Радио Свободы" сообщил подробности.

По его словам, не все нужно озвучивать открыто, поскольку враг следит за информацией и ищет дополнительные данные по поводу. Игнат отметил, что комментировать последствия атаки в ведомстве не намерены.

"Боеспособность будет восстановлена", — отметил он.

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По его словам, обнародовать обломки падающих украинских ракет — не стоит, тем более если это западное оружие. В таком случае "враг понимает, каким видом вооружения мы отработали в том или ином месте".

Атака ВС РФ по Хмельницкой области 29 мая

Российские войска 29 мая нанесли удары по нескольким объектам в Хмельницкой области. В пресс-службе Хмельницкой ОВА сообщили, что, кроме гражданской, была атакована и военная инфраструктура. Специалисты осуществляли работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Выведено из строя 5 летательных аппаратов. Начаты были и восстановительные работы взлетно-посадочной полосы.

Обстрел Киева 29 мая

Также массированный ракетный удар ВС РФ был направлен и на столицу Украины. Вооруженные силы Российской Федерации утром 29 мая нанесли удар по украинской столице. Для этого они использовали БПЛА "Shahed" и предварительно ракеты Х-101/555. В Киевской МВА сообщили, что силы ПВО обнаружили и уничтожили более 40 воздушных целей, и удары по Киеву были не допущены.

Через шесть часов после утреннего обстрела российские кафиры также атаковали украинскую столицу ракетами. По предварительным данным КМВА, враг применил вооружение баллистического типа. Также сообщалось, что все воздушные цели были уничтожены. Силам и средствам ПВО удалось уничтожить все воздушные цели, объекты в столице не поражены. Командование зафиксировало падение обломков – 3 случая в Оболонском районе и по одному – в Деснянском и Днепровском.

Напомним, 29 мая в Воздушных силах ВСУ намекнули на работу ЗРК Patriot в Киеве. Именно этот комплекс мог сбить баллистические цели.