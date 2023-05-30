"Папу убили в 7 утра": война калечит психику украинских детей, оставляя травмы на всю жизнь, — AP

По словам журналистов, примерно 1,5 миллиона украинских детей подвержены риску депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства и других проблем с психическим здоровьем с потенциально длительными последствиями.

В результате полномасштабного вторжения России в Украину погибли сотни украинских детей. А у выживших остались психологические травмы, которые оставят "шрамы" практически на всю жизнь. Об этом пишет издание Associated Press.

Как рассказала психолог Александра Волохова, даже если у детей получилось убежать в безопасное место, они не смогут забыть все, что с ним произошло.

Издание пишет, что, согласно данным ЮНИСЕФ, примерно 1,5 миллиона украинских детей подвержены риску депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства и других проблем с психическим здоровьем с потенциально длительными последствиями.

Журналисты пообщались с 9-летней Ольгой Хинкиной и ее 10-летним братом Андреем, которые бежали из села Торское во Львов Донецкой области после смерти отца.

"Папу убили в 7 утра", — рассказал журналистам Андрей.

Сообщается, что со смертью отца в октябре дети остались сиротами. Их мать умерла еще до начала полномасштабной войны. Детей эвакуировали полицейские и волонтеры. Сейчас о них заботятся социальные службы, а также благотворительные организации.

Кроме того, как пишут журналисты, детям помогает 52-летняя Нина Полякова из Лимана, которая также выехала на запад Украины.

По ее словам, в один день ей позвонили и предложили встретиться с сестрой и братом Хинкиными. Отметим, что ранее Полякова уже брала под опеку детей, которые стали жертвами войны на Донбассе.

Издание пишет, что во время первой встречи Полякова и дети Хинкины говорили о потерянном доме, а также домашних животных. Андрей рассказал, что он очень любил кормить свиней. После этого Полякова решила принять их в свою семью.

"У нас в семье была такая трагедия, а потом судьба просто свела нас", — сказала Полякова, у которой ранее от сердечного приступа скончался 16-лений приемный сын.

"Сейчас многие дети остались одни, без родителей. Детям нужна забота, любовь. Они хотят, чтобы их обняли и утешили", — рассказала она.

Елена Розвадовская, руководитель фонда "Голоса детей" рассказала, что им пришлось обработать около 700 запросов от родителей, которые ищут помощи для детей. Они страдают от хронического стресса, панических атак и симптомов посттравматического стрессового расстройства.

"Детская психика остается более податливой, чем у взрослых, и при своевременной и качественной поддержке мы понимаем, что ребенок легче преодолевает любые травмирующие события", — сказала она.

Напомним, что в марте журналисты заявили, что украинские беженцы могут стать жертвами сексуальной эксплуатации в Европе. ОБСЕ и Thomson Reuters бьют тревогу. В Великобритании наблюдается трехкратное увеличение соответствующих запросов в интернете с участием украинских женщин. В Испании — в семь раз, в Польше — в 2,3 раза.

Кроме того, в начале мая в ОБСЕ рассказали, как в РФ нарушаются права украинских детей. В отчете мониторинговой миссии речь идет о том, что самыми незащищенными перед российскими оккупантами стают дети-сироты. Их вывозят из Украины под предлогом эвакуации и отдыха в летних лагерях.