Уничтожено более 20 БПЛА: появились новые детали массированной атаки на Киев (фото)

Противник осуществлял пуски дронов-камикадзе Shahed с нескольких направлений. В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в различных районах Киева.

Атака российских бесплиотников на Киев в ночь на 30 мая стала уже 17-й по счету с начала месяца. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Сообщается, что за последние сутки россияне атаковали украинскую столицу три раза.

"При чем противник постоянно сменяет оружие для атаки, после комбинированной ракетно-дроновой, а затем баллистической, агрессор применил исключительно БпЛА", — сказано в сообщении.

По словам Попко, атака была массовой с разных сторон. По предварительным данным, силы ПВО сбили более 20 вражеских беспилотников.

"По уточняемой информации, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева", — отметили в КГВА.

Сергей Попко рассказал, в каких районах столицы обнаружены повреждения, нанесен ущерб:

В Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Эвакуировано более 20 жителей. Предварительно, один человек погиб, трое травмированы. Вероятно, разрушены перекрытия между этажами, ведутся поисковые работы людей под возможными завалами.

В Печерском районе обломками повредило автомобили.

В Дарницком районе в результате падения обломков загорелся частный дом. Также повреждены припаркованные автомобили.

В Днепровском районе горящие обломки упали на зеленую зону.

В Подольском – на нежилую застройку.

В Святошинском районе обломки упали на территорию одного из предприятий.

"На всех местах работают экстренные службы. Данные оперативного сведения потерпевших и разрушений обновляются и уточняются постоянно", — отметили в КГВА.

Кроме того, в КГВА показали кадры с поврежденными автомобилями в Дарницком районе.

До этого итоги вражеской атаки подвел мэр Киева Виталий Кличко. Он подтвердил, что взрывы прозвучали во многих районах столицы. В результате атаки погиб один человек.

"В результате падения обломков произошли пожары в двух частных домах Дарницкого района. В Печерском районе – горели три автомобиля", — заявил Кличко.

По его словам, в Голосеевском районе был поврежден еще один жилой многоквартирный дом.

"Всего в Голосеевском районе госпитализировали 4 пострадавших. Троим медики оказали помощь на месте", — заявил Кличко.

Отметим, что местные жители поделились новыми кадрами пожара в многоэтажке.

В Подольском райне, как рассказал мэр Киева, зафиксировали возгорание в жилом доме, однако информации о пострадавших не было. Были взрывы в Святошинском районе.

Напомним, что в результате атаки дронов-камикадзе Shahed, которые запустила в сторону Киева российская армия, в ночь на 30 мая в столице начались пожары. В КГВА поделились кадрами пожара в Дарницком и Голосеевском районах столицы.