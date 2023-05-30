"Кармическая плата за Украину": у Зеленского отреагировали на взрывы в Москве

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, желающие большой войны теперь будут жить в состоянии опасности. России не позволят играть в одностороннюю игру — безнаказанно разрушать суверенное государство.

Москва начинает постепенно погружаться в туман большой войны. Об этом сказал 30 мая советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире программы Breakfast Show в YouTube.

"Хотели же люди, которые инициировали большую европейскую войну ощутить, что такое жить в состоянии опасности… Но что касается Москвы, для нас это маловажное событие", — отметил он.

Подоляк уверен, что некоторые дроны умнее российских военных чиновников и лучше понимают последствия действий.

"Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину. Они хотят вернуться к своим создателям и задать вопрос: "Зачем вы нас отправляете бить по детям Украины, по Киеву и так далее", — заметил советник.

Другой важный аспект, как сказал Подоляк, состоит в невозможности России играть в одностороннюю игру — разрушать безнаказанно суверенное государство.

"После 15 месяцев они поняли, что 2014 года у них не будет? Никакого подписания линии разделения. Каждый из них будет отвечать в полном объеме", — заявил советник главы ОП.

Нарастающая напряженность в России, происходящее в Белгородской и Курской областях — это кармическая плата за все, что оккупанты сделали в Украине, заключил он.

Напомним, что 29 мая Подоляк заявил о необходимости создания демилитаризованной зоны в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях РФ. Там должен быть международный контингент, контролирующий соблюдение мер безопасности.

Фокус 30 мая писал об атаке беспилотников на Москву. Как сообщали российские пропагандисты, в столичной квартире на 25-м этаже раздался взрыв.

По данным росСМИ, одним из беспилотников, который атаковал Москву, был украинский ударный дрон UJ-22 Airborne. Аппарат способен поднять около 20 килограммов взрывчатки.