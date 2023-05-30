"Все сбили": Минобороны РФ прокомментировало атаку БПЛА на Москву и Подмосковье (фото)

В министерстве обороны страны-агрессорки утверждают, что Украина для атаки на российскую столицу задействовала 8 беспилотников, еще 5 БПЛА зафиксировали в Подмосковье.

В Минобороны РФ обвинили Киев в утренней атаке неизвестных дронов на Москву и заявили об их полном обезвреживании. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Утром киевским режимом осуществлена террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены. Три из них приземлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от курса". — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается также, что еще пять беспилотников перехватили в Подмосковье. Для этого использовали зенитно-ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" в Подмосковье.

Напомним, что росСМИ и паблики сообщают об атаке беспилотников в районе Рублевки в Москве утром 30 мая. Неизвестные БПЛА атаковали две многоэтажки в российской столице, а мощные взрывы также прогремели в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что ВС РФ совершили атаку дронами-камиказде на Киев. Пуск беспилотников традиционно производился с южного и северного направлений, а все "шахеды" были уничтожены на подлете в столицу или в небе над Киевом.