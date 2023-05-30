"Фейки лепят": Соловьев требует наказать москвичей за панику после атаки БПЛА
По словам пропагандиста, украинские медиа после налета беспилотников "не будут сидеть сложа руки", поэтому россияне не должны подхватывать эту информацию, предназначенную якобы для разгона паники.
Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев предложил привлекать к уголовной ответственности всех, кто будет пытаться разгонять панику среди жителей Москвы, после атаки дронов 30 мая. Об этом он сообщает на своем официальном Telegram-канале.
По его словам ситуация с атакой беспилотных аппаратов в Москве и области обрабатывается в штатном режиме.
Соловьев предположил, что украинские информационные издания "не будут сидеть сложа руки", поэтому россияне не должны подхватывать эту информацию, предназначенную для разгона паники.
"Они уже сейчас лепят фейки и обязательно их вбросят, чтобы разогнать панику среди жителей столицы. Считаю, что всех, кто это будет подхватывать, нужно привлекать к уголовной ответственности. Все вбросы, намеренные публикации ложной, непроверенной информации, надо пресекать и преследовать по закону", — написал телеведущий.
Атака беспилотников на Москву и область
Напомним, 30 мая около 8:00 утра стало известно, что Москва и Московская область подверглись атаке беспилотников неизвестного происхождения. В социальных сетях начали появляться видео с кадрами сбитых беспилотников.
В тот же день в Минобороны РФ обвинили Киев в утренней атаке неизвестных дронов на Москву и заявили об их полном обезвреживании.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал инцидент с беспилотниками "актом устрашения, направленным на мирное население", созданным для поднятия волны паники.