Сдал оккупантам: ГБР объявила о подозрении экс-охраннику Крымского лагеря "Артек" (фото)

Следователи установили, что за сдачу "Артека" подозреваемый получил должность в одном из незаконно созданных силовых ведомств оккупантов. С 2019 года он занялся преследованием несогласных с новой политикой РФ на полуострове.

Сотрудники ГБР заочно сообщили о подозрении в государственной измене бывшему правоохранителю из Крыма, который помог российским оккупантам захватить Международный детский центр "Артек". Об этом во вторник, 30 мая сообщается на официальном сайте ГБР.

Мужчина подозревается в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

По информации ведомства, обвиняемый служил в украинских правоохранительных органах и был охранником детского лагеря на тот момент, когда в 2014 году происходила оккупация полуострова.

Фото: государственное бюро расследований

За содействие при захвате объекта мужчина получил должность в одном из незаконно созданных министерств внутренних дел оккупантов.

Также сотрудники ГБР смогли узнать, что в 2019 году бывший охранник перешел служить в "Росгвардию". С тех пор в его обязанности входит преследование несогласных с российскими властями граждан и разгоны мирных демонстраций во временно оккупированном Крыму.

Напомним, в конце июля прошлого года стало известно, что оккупационные силы отправляют детей из Мелитополя на отдых в захваченный Крым. Часть украинских детей из Мелитополя отправили в известный детский лагерь "Артек".

В 2014 году, после оккупации Крыма РФ, международный лагерь "Артек" переехал из оккупированного Крыма в Карпаты, где расположился на территории курорта Буковель.