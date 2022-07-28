Оккупанты отправили детей из Мелитополя в "Артек", где зафиксировали вспышку ковида, – СМИ

Школьников из оккупированного города продолжают отправлять в детские лагеря в захваченный Крым. Часть детей получили путевки в Бердянск в Запорожской области.

Оккупационные силы отправляют детей из Мелитополя на отдых в захваченный Крым. Об этом сообщает украинское издание "Риа Мелитополь".

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Так называемый "директор департамента образования Мелитополя" Елена Шапурова, являющаяся фигурантом уголовного дела о коллаборационизме, отчиталась о получении 439 путевок в детские лагеря Крыма и 400 путевок в лагерь "Красная гвоздика" в Бердянске Запорожской области.

"Очевидно, оккупационная власть забыла о том, что под боком у мелитопольцев – прекрасное Азовское море, и чего-чего – в море мелитопольская детвора до прихода оккупантов, не нуждалась", – уточняет региональное издание.

Ранее часть украинских детей из Мелитополя уже отправили в известный детский лагерь "Артек" в оккупированном Крыму. При этом в детском центре зафиксировали вспышку Covid-19.

Инфицированных школьников госпитализировали, а всех, кто с ними контактировал, изолировали. Коронавирус обнаружили и у нескольких сотрудников детского лагеря. Однако самопровозглашенная власть Крыма заявила, что лагерь закрываться не будет и продолжит работу в обычном режиме.

Напомним, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан 1 ранга в запасе Павел Лакийчук рассказал Фокусу о вероятном освобождении Херсонщины, возможном разрушении Антоновского моста и наиболее вероятных целях поражения в оккупированном Крыму. По его словам, в настоящее время украинская армия просто пытается рассечь российскую группировку сил, которая формируется из двух потоков: крымского – западного и восточного – из-под Ростова.

Ранее мы писали, что в Мелитополе заработал мобильный оператор из "ДНР".