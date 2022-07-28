Окупанти відправили дітей з Мелітополя в "Артек", де зафіксували спалах ковіду, – ЗМІ

Школярів з окупованого міста продовжують відправляти до дитячих таборів у захоплений Крим. Частина дітей отримали путівки до Бердянська у Запорізькій області.

Окупаційні сили відправляють дітей із Мелітополя на відпочинок до захопленого Криму. Про це повідомляє українське видання "Риа Мелитополь".

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Так звана "директорка департаменту освіти Мелітополя" Олена Шапурова, яка є фігуранткою кримінальної справи про колабораціонізм, прозвітувала про отримання 439 путівок до дитячих таборів Криму та 400 путівок у табір "Червона гвоздика" у Бердянську в Запорізькій області.

"Очевидно, окупаційна влада забула про те, що під боком у мелітопольців – прекрасне Азовське море, і чогось – моря мелітопольські дітлахи до приходу окупантів, не потребували", – уточнює регіональне видання.

Раніше частину українських дітей з Мелітополя вже відправили до відомого дитячого табору "Артек" в окупованому Криму. При цьому у дитячому центрі зафіксували спалах Covid-19.

Інфікованих школярів госпіталізували, а всіх, хто із ними контактував, ізолювали. Коронавірус зафіксували й у кількох співробітників дитячого табору. Проте самопроголошена влада Криму заявила, що табір закриватися не буде і продовжить роботу в звичайному режимі.

Нагадаємо, керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан 1 рангу в запасі Павло Лакійчук розповів Фокусу про ймовірне звільнення Херсонщини, можливе руйнування Антонівського мосту та найбільш ймовірні цілі ураження в окупованому Криму. За його словами, нині українська армія просто намагається розсікти російське угруповання сил, яке формується з двох потоків: кримського – західного та східного – з-під Ростова.

Раніше ми писали, що у Мелітополі запрацював мобільний оператор із "ДНР".