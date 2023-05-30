В оккупированном Мелитополе и Михайловке раздались взрывы: прилетело по базам оккупантов, — Федоров

Российские пропагандисты сначала заявили о взрывах в оккупированном Мелитополе, а затем сами опровергли распространенную информацию. По словам городского головы Ивана Федорова, также были "прилеты" в спортзал с оккупантами в Михайловке.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области снова было неспокойно для российских оккупантов. Раздались взрывы в местах их расположения. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Сезон "бавовны" на временно оккупированных территориях Запорожской области — в самом разгаре. Вчера в полдень взрывалось на стоянке вражеских авто в Михайловке. Вечером хлопок добрался до Мелитополя — что-то произошло в районе вражеской базы около 19-го лицея." также сообщив о взрыве, вскоре поняв, что их силы сильно пострадали, переключились на отказ со словами "взрыва не было", — рассказал Федоров.

По его информации, громко было и в поселке Михайловка, что в 30 км от Мелитополя. Там "прилетело" в спортзал одной из школ, где размещались российские вояки.

"В Михайловке раздались 4 взрыва. Они прозвучали там, где всегда было скопление вражеской техники и концентрация личного состава. Также день закончился для врага в Мелитополе очередным "хлопком", который произошел около 19-го лицея в Мелитополе, где враг также захватил помещение для размещения своих военных", — отметил городской голова.

Напомним, что во время воздушной атаки ВС РФ Киева 30 мая силы ПВО сбили 29 вражеских дронов из 31. Есть разрушения в нескольких районах столицы. Известно об одной погибшей женщине.

Ранее сообщалось, что российские кафиры в Мелитополе похитили танк Т-70, стоявший на пьедестале со времен Второй мировой войны. Технику перевезли в музей Санкт-Петербурга.