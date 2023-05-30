"Просиживают ожиревшие ср**и": Пригожин обматерил Минобороны РФ за прилеты по Москве (видео)

Глава российской ЧВК "Вагнер" заявил, что российские военные чиновники ничего не сделали для наступления в Украине. А после взрывов в Москве народ имеет право задать им вопросы.

Глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ответ на атаку дронами по Москве 30 мая призвал чиновников из Минобороны РФ "оторвать ср***ки из кабинетов". Комментарий распространила его пресс-служба 30 мая.

"Тв**ри вонючие, вы что творите? Вы скоты! Отрывайте свои ср***ки из кабинетов, в которые вас посадили защищать эту страну. Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали них**ра, чтобы наступать. Какого х***я вы допускаете прилет этих беспилотников в Москву?" — спрашивает главарь наемников.

При этом, Пригожин нормально относится к прилетам беспилотников по Рублевке.

"То, что они на Рублевку летят к вам домой — хр***н с ним, пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом", — добавил он.

Далее глава ЧВК признается, что как гражданин России глубоко возмущен ситуацией.

"Эти мр***зи спокойно сидят и просиживают дальше свои ожиревшие ср**и, намазанные дорогими кремами. Я считаю, что народ имеет полное право задать им эти вопросы, этим паск***м", — заявил он.

Пригожин отметил, что много раз предупреждал о возможных атаках на Москву, но слушать его никто не хотел.

Напомним, что один из запущенных беспилотников пролетал в 10 минутах езды от резиденции президента РФ Владимира Путина. По данным росСМИ, первый дрон врезался в многоэтажку в Новой Москве.

Волонтеры из InformNapalm выяснили, что эти беспилотники сделали в Китае. А в воздух их подняли из восточной части Московской области.