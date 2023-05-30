Прорвали многоуровневую оборону и нанесли имиджевый удар: аналитик оценил атаку дронов в Москве

По словам полковника Петра Черника, то, что неизвестные дроны смогли долететь до российской столицы, говорит о том, что система ПВО ВС РФ дала сбой. Масштабная атака БПЛА была предупреждением Кремлю.

Неопознанные беспилотники над Москвой 30 мая нанесли колоссальный имиджевый удар по российской системе противовоздушной обороны. Такое мнение в комментарии Military Media Center заявил военный аналитик полковник Петр Черник.

По его словам, если БПЛА неизвестного происхождения прорывают многоуровневую оборону и практически долетают в столицу страны, которая считает себя сверхдержавой, то вызывает большое сомнение качество их вооружения и возможностей.

"То есть их хваленые, сверхмощные, не имеющие аналогов в мире С-350 "Витязь", С-400 "Триумф" и другие не смогли перехватить прошедшие немалое расстояние беспилотники", — сказал Петр Черник.

В разведывательном сообществе InformNapalm считают, что дроны в Москве не имели целью нанести какие-либо разрушения, а скорее стали предупреждением Кремлю, что в случае необходимости могут легко добраться до элитных дач на Рублевке.

"Значительное увеличение в мае российских атак по Киеву и в целом по украинским городам не достигает своих целей. Украинская ПВО держит стабильно высокий процент уничтожения российских средств. В свою очередь утренний налет по Москве и области показал, что российские системы ПВО в целом не очень готовы к аналогичным вызовам". Если Москва правильно прочтет этот сигнал, то снизит интенсивность попыток ракетно-шахедного террора. Если же интенсивность будет сохраняться на том же уровне, или расти, то вскоре эти китайские дроны будут не только подавать психологические месседжи, но и нести вполне достаточное разрушительное действие", – говорится в сообщении.

Ранее на атаку дронов в Москве отреагировали в Офисе президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал это "кармической платой за Украину" и добавил, что те, кто хочет большой войны, теперь будут жить в состоянии опасности. России не разрешат играть в одностороннюю игру — безнаказанно разрушать суверенное государство.

В Министерстве обороны России утверждают, что Украина для атаки на Москву привлекла 8 беспилотников, еще 5 БПЛА зафиксировали в Подмосковье. В МО РФ заявили, что все беспилотники противника сбиты.