Контрнаступление ВСУ: Украина проводит "формировочные операции", чтобы обмануть россиян, — FT

Их цель — "сформировать" поле боя перед большим наступлением.

Украина проводит серию точечных "формировочных операций", чтобы рассеять внимание россиян и подготовить почву перед контрнаступлением. Об этом пишет Financial Times.

Издание напоминает, что началось все из таинственной атаки дрона по Кремлю. Далее последовала операция "РДК" в Белгородской области, последствия которой могли побудить РФ перебросить свои войска с фронта в Украине в приграничные регионы. После этого Украина совершила атаку морских беспилотников на российский разведывательный корабль в Черном море. Сегодня утром десятки беспилотников атаковали Москву и область.

Отмечается, что накануне долгожданного контрнаступления ВСУ такие атаки являются лишь четырьмя из смелых "формировочных операций".

От символических ударов до более стратегически важных атак эти операции являются частью стандартной военной практики. Как говорят эксперты по обороне и аналитикам, их цель состоит в том, чтобы обмануть врага и иным образом "сформировать" поле боя перед большим наступлением.

"Это операции украинской серой зоны, которые требуют от России затрат ресурсов — будь то войска или информационные операции. Они похожи на ловкость рук фокусника: они обманывают зрителя и привлекают его внимание в другом месте", — считает Джон Спенсер, бывший майор армии США, возглавляющий исследование городской войны в Институте современной войны в Вест-Пойнте.

Высокопоставленный украинский чиновник, имя которого не называется, сказал, что успешное наступление начинается с успешного психологического наступления. Так, моральный дух россиян сейчас находится не на самом высоком уровне.

В контексте прорыва в Белгородской области бывший офицер британской армии Майк Мартин отметил, что "идея состоит в том, чтобы создать много дилемм для российской командной структуры".

"Проблемы — например, прорыв линии фронта — привлекают внимание. Дилеммы, напротив, парализуют действие", — сказал он.

Представитель украинской военной разведки отметил, что рейд и другие операции, которые могут происходить в будущем, преследовали цель "нанести удар по моральному духу (россиян — ред.) и заставить их передислоцировать войска" вдоль границы. Однако пока признаков этого не видно.

Откуда стратегия

Как отмечают западные военные, Украина использует российский подход против России. Ведь Москва упорно разжигает вероятность того, что она может начать атаку с территории Беларуси.

"Какой бы маловероятной ни была эта атака, сама ее возможность заставила Украину разместить войска поблизости, на всякий случай. Украинцы сейчас также отвлекают внимание России", — сказал он.

Высокопоставленный западный чиновник отметил, что украинцы исследуют и выясняют, какие методы работают, а какие нет.

К слову, военный аналитик полковник Петр Черник 30 мая заявил, что неопознанные беспилотники над Москвой нанесли колоссальный имиджевый удар по российской системе противовоздушной обороны.

Ранее на атаку дронов в Москве отреагировали в Офисе президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал это "кармической платой за Украину" и добавил, что те, кто хочет большой войны, теперь будут жить в состоянии опасности. России не разрешат играть в одностороннюю игру — безнаказанно разрушать суверенное государство.

В Министерстве обороны России утверждают, что Украина для атаки на Москву привлекла 8 беспилотников, еще 5 БПЛА зафиксировали в Подмосковье. В МО РФ заявили, что все беспилотники противника сбиты.