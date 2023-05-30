Комплексная поддержка : Израиль продолжит помогать Украине с реабилитацией военных

На реабилитационном саммите Израиль поделился опытом и пообещал оказывать поддержку украинским военным в физической и психологической реабилитации.

Израиль продолжит предоставлять комплексную поддержку Украине в вопросах физической и психологической реабилитации военных. Об этом заявил после Израиля в Украине Михаель Бродский в ходе украино-израильского реабилитационного саммита во Львове, передает РБК-Украина.

В Львове проходит исторический украино-израильский реабилитационный саммит, посвященный обмену опытом и передаче лучших практик физической и психологической реабилитации.

В числе выступающих на мероприятии присутствуют представители украинского Минздрава, израильские реабилитологи, а также Алон Шохам, координатор программы реабилитации украинских военных в Израиле, и Олег Вожик, украинский военный, успешно прошедший процесс реабилитации и получивший протез в клинике "Реут Тель-Авив".

"Мы должны помнить, что российская агрессия разрушает не только дома и школы в Украине, не только гражданские объекты. Это наносит и огромную психологическую травму. Это огромный стресс для всех. Это и физические травмы. И сегодня украинские военные нуждаются в реабилитации. Израиль продолжает помогать Украине с реабилитацией военных", – отметил посол.

Он заявил, что Израиль в течение своих 75 лет существования разработал уникальные подходы, которые позволяют эффективно решать проблемы, схожие с теми, с которыми сейчас сталкивается Украина.

"На форуме из первых уст можно узнать про опыт, который есть у нашей страны. Украино-израильский форум – это также возможность создать новые партнерства", – добавил Михаель Бродский.

Напомним, что Соединенные Штаты могут выкупить у Израиля ударные вертолеты AH-64А Apache национальных ВВС для передачи их Украине. Как сообщили 22 мая израильские СМИ, слухи о такой военной помощи Киеву стали появляться после того, как Израиль захотел приобрести около 20 современных ударных вертолетов в счет американской военной помощи.

А также в Украину начали поставлять израильские радары RADA ieMHR, которые закупили для ВСУ волонтеры из Литвы.